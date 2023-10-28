Боррель закликав до паузи у бойових діях у Газі

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу.

Що сказав Боррель про бойові дії у Газі

Боррель зазначив, що Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям повідомляє, що жителі Гази залишаються без світла, води та їжі.

Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях, – підкреслив він. Поширити

Євросоюз засуджує всі напади на мирних жителів, включаючи триваючі невибіркові ракетні обстріли Ізраїлю, і вимагає негайно та без умов звільнити всіх заручників, додав Боррель.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023

Що відомо про військові дії Ізраїля проти ХАМАС на території Гази

За інформацією журналістів видання, ізраїльські військові збільшили кількість повітряних ударів по об’єктах ХАМАС на території Гази та проводять наземну операцію.

У секторі Газа майже повністю відсутній зв’язок Інтернет та мобільний зв'язок були відключені більш ніж на 12 годин.

За словами представників палестинського Червоного Півмісяця, Ізраїль відключив зв’язок на території Гази.

Речник ізраїльської армії Деніел Хагарі зазначив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з їжею, водою та медикаментами прямувати до Гази, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися, принаймні, в районі кордону з Єгиптом, куди прибуває невелика кількість допомоги.

Представники Агентства з надання допомоги заявляють, що через блокаду ізраїльських військових на території Гази залишаються 2,3 млн осіб. На території анклаву виникла гуманітарна катастрофа.

За інформацією підконтрольних ХАМАС органів охорони здоров’я, з початку ізраїльських бомбардувань загинуло, нібито близько 7 тис палестинців.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що відключення електроенергії не дає машинам швидкої допомоги дістатися до поранених в секторі Гази.

Він, Червоний Півмісяць та дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що не змогли зв'язатися зі своїм персоналом та об'єктами.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі не коментував розширену наземну операцію. Однак він сказав, що Вашингтон підтримує право Ізраїлю на самооборону.