Сейм Литви повністю заборонив імпорт російського скрапленого газу

26 жовтня Сейм Литви ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону. 111 парламентарів проголосували за, 6 утрималися.

Литва забороняє російський СПГ

Литва забороняє з листопада будь-який імпорт, завантаження та дегазацію російського скрапленого газу (СПГ) на всіх об’єктах.

Про це повідомляє LRT.

26 жовтня Сейм ухвалив поправки до Закону про природний газ, які передбачають заборону. 111 парламентарів проголосували за, 6 утрималися.

Литва закуповує підводні системи нагляду для охорони терміналу СПГ у Клайпеді

Під час розгляду поправок у комітетах Сейму заступниця міністра енергетики Інга Жилене заявляла, що російський газ на регазифікаційні об'єкти в Литві доставляють танкери з Польщі.

Зміни до закону підготували голова Комітету національної безпеки та оборони Сейму Лаурінас Кашчюнас і міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Раніше Крейвіс заявляв, що газ транспортувала з Польщі компанія Cryogas M&T Poland і постачала двом компаніям з дегазаційними установками.

Менеджер з розвитку бізнесу Cryogas M&T Poland у країнах Балтії Маріюс Сіманавічюс раніше заявив BNS, що не може дати коментар.

Ні міністерство, ні Рада з регулювання енергетики не назвали компаній, яким постачала газ Cryogas M&T Poland.

Європа відмовляється від газу з Росії

Імпорт СПГ з Росії до Литви через Клайпедський термінал призупинено з березня 2022 року, а з квітня того ж року припинено і імпорт російського газу через трубопроводи.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні закликала країни ЄС припинити поставки російського СПГ. Вона заявила, що компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Примітно, що Британія ввела заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2023 року.

А Німеччина досі купує російський скраплений газ. Розірвання контракту між Німеччиною та націоналізованою донькою “Газпрому” щодо поставок російського скрапленого газу може коштувати Берліну 10 млрд євро.

При цьому націоналізована Німеччиною дочірня компанія “Газпрому” SEFE GmbH поставляє Німеччині російський скраплений газ на умовах контракту, який було укладено ще до злочинного вторгнення в Україну та накладення санкцій на Росію.

Наразі вантажі, які не потрапляють до санкційного списку, прямують до Індії.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро.