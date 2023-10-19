Німеччина продовжує купувати скраплений газ російського виробництва в дочірньої компанії Газпрому через побоювання шалених збитків у разі розірвання контракту.

Чому Німеччина досі купує російський скраплений газ

За інформацією видання, розірвання контракту між Німеччиною та націоналізованою донькою “Газпрому” щодо поставок російського скрапленого газу може коштувати Берліну 10 млрд євро.

При цьому націоналізована Німеччиною дочірня компанія “Газпрому” SEFE GmbH поставляє Німеччині російський скраплений газ на умовах контракту, який було укладено ще до злочинного вторгнення в Україну та накладення санкцій на Росію.

Наразі вантажі, які не потрапляють до санкційного списку, прямують до Індії.

Журналісти видання також підкреслюють, що закупівля російського скрапленого російського газу - дуже сильний головний біль для офіційного Берліна, який неодноразово заявляв про припинення використання російського газу.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро.

Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо Росія успішно подасть позов проти фірми до міжнародного арбітражного суду, - зазначають журналісти. Поширити

Як Катар витісняє Росією з ринку скрапленого газу

Катар погодився на поставки скрапленого газу Shell до Нідерландів протягом найближчих 27 років.

За інформацією видання EurActiv, угода Shell ідентична угоді TotalEnergies, укладеній минулого тижня з QatarEnergy щодо поставок газу до Франції.

Ці угоди стали для Катара найбільшими і з найдовшими термінами поставок.

Але тепер покупці з Європейського союзу підписали угоди про імпорт газу, щоб компенсувати втрату поставок з Росії.

Дочірні компанії QatarEnergy і Shell уклали два договори купівлі-продажу 3,5 млн тонн СПГ на рік терміном на 27 років.

Угода підтвердила зобов'язання Катару допомогти задовольнити енергетичні потреби Європи і зміцнити її енергетичну безпеку за допомогою джерела, відомого своїми чудовими економічними та екологічними якостями, - зазначає глава QatarEnergy Саад аль-Каабі. Поширити

Представник Міністерства клімату Нідерландів Тім ван Дейк заявив, що уряд має намір скоротити попит на газ, але газ знадобиться в доступному для огляду майбутньому, оскільки поновлювані альтернативи та інфраструктура недостатньо доступні.

Німеччина була найбільшим покупцем газу в РФ, і вона також звернулася до Катару за заміною газу в рамках угоди між QatarEnergy і ConocoPhillips, підписаної в листопаді минулого року, про постачання до Німеччини 2 млн тонн СПГ на рік протягом 15 років.