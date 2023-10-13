Болгарія ввела податок на транзитний російський газ

Новий болгарський законопроект набув чинності 13 жовтня. Він вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження.

Болгарія оподаткувала російський газ

Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це змусило трейдерів замислитися, чи не може подібний крок спровокувати суперечку з РФ і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.

Новий законопроект, опублікований 13 жовтня, який набуває чинності негайно, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження.

Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.

Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо Росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.

За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету".

Болгарія не імпортує газ із РФ

Болгарія не імпортує газ із Росії для своїх власних потреб, але це важливий маршрут для трубопровідних потоків, які Росія відправляє в Європу після масштабних скорочень у 2022 році.

Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини трубопроводом "Турецький потік". Цей крок додає нову невизначеність на і без того напружений ринок.

Російське ПАТ "Газпром" припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.

Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.