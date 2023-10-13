Болгария ввела налог на российский транзитный газ

Новый болгарский законопроект вступил в силу 13 октября. Он вводит плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Болгария обложила налогом российский газ

Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это заставило трейдеров задуматься, не может ли подобный шаг спровоцировать спор с РФ и поставщиками топлива на фоне и без того нестабильного рынка.

Новый законопроект, опубликованный 13 октября, вступающий в силу немедленно, вводит плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Это около 20% цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Законопроект призван реализовать санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее вторжение в Украину.

По словам законодателей, разработавших это мероприятие, его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение доходов бюджета".

Болгария не импортирует газ из РФ

Болгария не импортирует газ из России для собственных нужд, но это важный маршрут для трубопроводных потоков, которые Россия отправляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году.

Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по трубопроводу "Турецкий поток". Этот шаг придает новую неопределенность на и без того напряженный рынок.

Российское ОАО "Газпром" прекратило поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в частности Турцию.

В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского союза.