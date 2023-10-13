Болгария ввела налог на российский транзитный газ
Категория
Мир
Дата публикации

Болгария ввела налог на российский транзитный газ

Флаг Болгарии
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Новый болгарский законопроект вступил в силу 13 октября. Он вводит плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Болгария обложила налогом российский газ

Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это заставило трейдеров задуматься, не может ли подобный шаг спровоцировать спор с РФ и поставщиками топлива на фоне и без того нестабильного рынка.

Новый законопроект, опубликованный 13 октября, вступающий в силу немедленно, вводит плату в размере 20 болгарских львов (10,76 доллара) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Это около 20% цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Законопроект призван реализовать санкции ЕС в отношении России, введенные в ответ на ее вторжение в Украину.

По словам законодателей, разработавших это мероприятие, его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение доходов бюджета".

Болгария не импортирует газ из РФ

Болгария не импортирует газ из России для собственных нужд, но это важный маршрут для трубопроводных потоков, которые Россия отправляет в Европу после масштабных сокращений в 2022 году.

Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции по трубопроводу "Турецкий поток". Этот шаг придает новую неопределенность на и без того напряженный рынок.

Российское ОАО "Газпром" прекратило поставки на внутренний рынок Болгарии в прошлом году после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в частности Турцию.

В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, что приведет страну в один ряд с другими членами Европейского союза.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария выступила за снятие запрета на импорт украинского зерна
Болгария выступила за снятие запрета на импорт украинского зерна
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария упразднила запрет на импорт украинского зерна
Болгария упразднила запрет на импорт украинского зерна
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария заявила о предоставлении Украине своих неисправных ракет – что это значит
Болгария заявила о предоставлении Украине своих неисправных ракет – что это значит

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.