Германия продолжает покупать сжиженный газ российского производства у дочерней компании Газпрома из-за опасений сумасшедших убытков в случае расторжения контракта.

Почему Германия до сих пор покупает российский сжиженный газ

По информации издания, расторжение контракта между Германией и национализированной дочерью "Газпрома" по поставкам российского сжиженного газа может стоить Берлину 10 млрд евро.

При этом национализированная Германией дочерняя компания "Газпрома" SEFE GmbH поставляет Германии российский сжиженный газ на условиях контракта, заключенного еще до преступного вторжения в Украину и наложения санкций на Россию.

В настоящее время грузы, не попадающие в санкционный список, направляются в Индию.

Журналисты издания также подчеркивают, что закупка российского сжиженного российского газа - очень сильная головная боль для официального Берлина, которая неоднократно заявляла о прекращении использования российского газа.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро.

Эта цифра является примерной оценкой ущерба и штрафов, если Россия успешно подаст иск против фирмы в международный арбитражный суд, - отмечают журналисты. Поделиться

Как Катар вытесняет Россию с рынка сжиженного газа

Катар согласился на поставки сжиженного газа Shell в Нидерланды в течение ближайших 27 лет.

По информации издания EurActiv, соглашение Shell идентично соглашению TotalEnergies, заключенному на прошлой неделе с QatarEnergy по поставкам газа во Францию.

Эти сделки стали для Катара самыми большими и с длинными сроками поставок.

Но теперь покупатели из Европейского союза подписали соглашения об импорте газа, чтобы компенсировать потерю поставок из России.

Дочерние компании QatarEnergy и Shell заключили два договора купли-продажи 3,5 млн. тонн СПГ в год сроком на 27 лет.

Соглашение подтвердило обязательство Катара помочь удовлетворить энергетические потребности Европы и укрепить ее энергетическую безопасность с помощью источника, известного своими превосходными экономическими и экологическими качествами, отмечает глава QatarEnergy Саад аль-Кааби. Поделиться

Представитель Министерства климата Нидерландов Тим ван Дейк заявил, что правительство намерено сократить спрос на газ, но газ понадобится в обозримом будущем, поскольку возобновляемые альтернативы и инфраструктура недостаточно доступны.

Германия была крупнейшим покупателем газа в РФ, и она также обратилась в Катар за заменой газа в рамках соглашения между QatarEnergy и ConocoPhillips, подписанного в ноябре прошлого года, о поставках в Германию 2 млн. тонн СПГ в год в течение 15 лет.