Німеччина не хоче відмовитися від російського газу через збитки у 10 млрд євро

Німеччина досі торгує російським газом, оскільки скасування угоди обійдеться в 10 мільярдів євро.
Німеччина досі торгує російським газом
SEFE GmbH - колишній підрозділ ПАТ "Газпром" — поставляє російський СПГ на умовах старого контракту, що існував до того, як Німеччина торік захопила компанію.
За підрахунками Bloomberg, ця угода коштує близько 2 млрд євро щорічно. За її умовами, компанія повинна платити за російський СПГ незалежно від того, чи отримає вона його у власність.
Журналісти видання також підкреслюють, що закупівля російського скрапленого російського газу - дуже сильний головний біль для офіційного Берліна, який неодноразово заявляв про припинення використання російського газу.
Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.
Залежність країн ЄС від російського газу
Російський гад відіграє центральне місце в економіках багатьох країн ЄС. Досі блок не досяг консенсусу щодо санкцій проти російського газу, хоч у червні 2022 року Брюссель запровадив заборону на імпорт російської нафти.
Міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевеслер визнала, що робиться недостатньо, і закликала австрійські енергетичні компанії досягти більш конкретного прогресу в скороченні імпорту російського газу.
Раніше виконавчий директор ОМV Альфред Стерн заявив, що австрійська компанія продовжить купувати більшу частину свого газу в Росії цієї зими, навіть попри те, що компанія забезпечила резервні контракти, щоб повністю покрити свої потреби в імпорті з інших джерел.
Стерн сказав, що його компанія не планує вийти з довгострокового контракту на постачання з російським «Газпромом», який вона підписала в 2018 році. Російський газ не підпадає під санкції Заходу.
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