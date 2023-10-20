Німеччина не хоче відмовитися від російського газу через збитки у 10 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Німеччина не хоче відмовитися від російського газу через збитки у 10 млрд євро

Газ
Джерело:  Bloomberg

Німеччина досі торгує російським газом, оскільки скасування угоди обійдеться в 10 мільярдів євро.

Німеччина досі торгує російським газом

SEFE GmbH - колишній підрозділ ПАТ "Газпром" — поставляє російський СПГ на умовах старого контракту, що існував до того, як Німеччина торік захопила компанію.

За підрахунками Bloomberg, ця угода коштує близько 2 млрд євро щорічно. За її умовами, компанія повинна платити за російський СПГ незалежно від того, чи отримає вона його у власність.

Розрив контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 млрд євро. Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо РФ успішно подасть позов до міжнародного арбітражного суду, – зазначає видання з посиланням на власні джерела.  

Журналісти видання також підкреслюють, що закупівля російського скрапленого російського газу - дуже сильний головний біль для офіційного Берліна, який неодноразово заявляв про припинення використання російського газу.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо Росія успішно подасть позов проти фірми до міжнародного арбітражного суду, - зазначають журналісти.

Залежність країн ЄС від російського газу

Російський гад відіграє центральне місце в економіках багатьох країн ЄС. Досі блок не досяг консенсусу щодо санкцій проти російського газу, хоч у червні 2022 року Брюссель запровадив заборону на імпорт російської нафти.

Міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевеслер визнала, що робиться недостатньо, і закликала австрійські енергетичні компанії досягти більш конкретного прогресу в скороченні імпорту російського газу.

Раніше виконавчий директор ОМV Альфред Стерн заявив, що австрійська компанія продовжить купувати більшу частину свого газу в Росії цієї зими, навіть попри те, що компанія забезпечила резервні контракти, щоб повністю покрити свої потреби в імпорті з інших джерел.

Стерн сказав, що його компанія не планує вийти з довгострокового контракту на постачання з російським «Газпромом», який вона підписала в 2018 році. Російський газ не підпадає під санкції Заходу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російський Газпром "вигадав" 800 млн доларів боргу для Молдови — Санду
Російський Газпром "вигадав" 800 млн доларів боргу для Молдови — Санду
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Газ з Росії вще може потрапляти на ринок ЄС — CNN
Газ з Росії вще може потрапляти на ринок ЄС — CNN
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Болгарія ввела податок на транзитний російський газ
Прапор Болгарії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм