Німеччина досі торгує російським газом

SEFE GmbH - колишній підрозділ ПАТ "Газпром" — поставляє російський СПГ на умовах старого контракту, що існував до того, як Німеччина торік захопила компанію.

За підрахунками Bloomberg, ця угода коштує близько 2 млрд євро щорічно. За її умовами, компанія повинна платити за російський СПГ незалежно від того, чи отримає вона його у власність.

Розрив контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 млрд євро. Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо РФ успішно подасть позов до міжнародного арбітражного суду, – зазначає видання з посиланням на власні джерела. Поширити

Журналісти видання також підкреслюють, що закупівля російського скрапленого російського газу - дуже сильний головний біль для офіційного Берліна, який неодноразово заявляв про припинення використання російського газу.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Ця цифра є приблизною оцінкою збитків і штрафів, якщо Росія успішно подасть позов проти фірми до міжнародного арбітражного суду, - зазначають журналісти. Поширити

Залежність країн ЄС від російського газу

Російський гад відіграє центральне місце в економіках багатьох країн ЄС. Досі блок не досяг консенсусу щодо санкцій проти російського газу, хоч у червні 2022 року Брюссель запровадив заборону на імпорт російської нафти.

Міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевеслер визнала, що робиться недостатньо, і закликала австрійські енергетичні компанії досягти більш конкретного прогресу в скороченні імпорту російського газу.

Раніше виконавчий директор ОМV Альфред Стерн заявив, що австрійська компанія продовжить купувати більшу частину свого газу в Росії цієї зими, навіть попри те, що компанія забезпечила резервні контракти, щоб повністю покрити свої потреби в імпорті з інших джерел.

Стерн сказав, що його компанія не планує вийти з довгострокового контракту на постачання з російським «Газпромом», який вона підписала в 2018 році. Російський газ не підпадає під санкції Заходу.