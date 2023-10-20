Германия до сих пор торгует российским газом, поскольку отмена сделки обойдется в 10 миллиардов евро.

Германия до сих пор торгует российским газом

SEFE GmbH - бывшее подразделение ПАО "Газпром" - поставляет российский СПГ на условиях старого контракта, существовавшего до того, как Германия в прошлом году захватила компанию.

По подсчетам Bloomberg, это соглашение стоит около 2 млрд евро ежегодно. По ее условиям компания должна платить за российский СПГ независимо от того, получит ли она его в собственность.

Разрыв контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 млрд евро. Эта цифра является примерной оценкой ущерба и штрафов, если РФ успешно подаст иск в международный арбитражный суд, – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Поделиться

Журналисты издания также подчеркивают, что закупка российского сжиженного российского газа - очень сильная головная боль для официального Берлина, которая неоднократно заявляла о прекращении использования российского газа.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

Эта цифра является примерной оценкой ущерба и штрафов, если Россия успешно подаст иск против фирмы в международный арбитражный суд, - отмечают журналисты. Поделиться

Зависимость стран ЕС от российского газа

Российский гад играет центральное место в экономиках многих стран ЕС. До сих пор блок не достиг консенсуса по поводу санкций против российского газа, хотя в июне 2022 года Брюссель ввел запрет на импорт российской нефти.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевеслер признала, что делается недостаточно, и призвала австрийские энергетические компании достичь более конкретного прогресса в сокращении импорта российского газа.

Ранее исполнительный директор ОМV Альфред Стерн заявил, что австрийская компания продолжит покупать большую часть своего газа в России этой зимой даже несмотря на то, что компания обеспечила резервные контракты, чтобы полностью покрыть свои потребности в импорте из других источников.

Стерн сказал, что его компания не планирует выйти из долгосрочного контракта на поставку с российским Газпромом, который она подписала в 2018 году. Российский газ не подпадает под санкции Запада.