Сейм Литвы полностью запретил импорт российского сжиженного газа

26 октября Сейм Литвы принял поправки к Закону о природном газе, предусматривающие запрет. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.

Литва запрещает российский сжиженный газ

Литва запрещает с ноября любой импорт, погрузку и дегазацию российского сжиженного газа на всех объектах.

Об этом сообщает LRT.

26 октября Сейм принял поправки к Закону о природном газе, предусматривающие запрет. 111 парламентариев проголосовали за, 6 воздержались.

Литва закупает подводные системы надзора для охраны терминала СПГ в Клайпеде

При рассмотрении поправок в комитетах Сейма заместитель министра энергетики Инга Жилене заявляла, что российский газ на регазификационные объекты в Литве доставляют танкеры из Польши.

Изменения в закон подготовили председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кашчюнас и министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Ранее Крейвис заявлял, что газ транспортировала из Польши компания Cryogas M&T Poland и снабжала двумя компаниями с дегазационными установками.

Менеджер по развитию бизнеса Cryogas M&T Poland в странах Балтии Мариус Симановичюс ранее заявил BNS, что не может дать комментарий.

Ни министерство, ни Совет по регулированию энергетики не назвали компаний, которым поставлял газ Cryogas M&T Poland.

Европа отказывается от газа из России

Импорт СПГ из России в Литву через Клайпедский терминал приостановлен с марта 2022 года, а с апреля того же года прекращен импорт российского газа через трубопроводы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении текущих.

Примечательно, что Великобритания ввела запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

А Германия до сих пор покупает российский сжиженный газ. Расторжение контракта между Германией и национализированной дочерью "Газпрома" по поставкам российского сжиженного газа может стоить Берлину 10 млрд евро.

При этом национализированная Германией дочерняя компания "Газпрома" SEFE GmbH поставляет Германии российский сжиженный газ на условиях контракта, заключенного еще до преступного вторжения в Украину и наложения санкций на Россию.

В настоящее время грузы, не попадающие в санкционный список, направляются в Индию.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро.