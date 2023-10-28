Боррель призвал к паузе в боевых действиях в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Боррель призвал к паузе в боевых действиях в Газе

бой
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Источник:  Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению боевых действий в Газе, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Что сказал Боррель о боевых действиях в Газе

Боррель отметил, что Агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщает, что жители Газа остаются без света, воды и пищи.

Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях, подчеркнул он.

Евросоюз осуждает все нападения на мирных жителей, включая продолжающиеся неизбирательные ракетные обстрелы Израиля, и требует немедленно и без освобождения всех заложников, добавил Боррель.

Что известно о военных действиях Израиля против ХАМАС на территории Газы

По информации журналистов, израильские военные увеличили количество воздушных ударов по объектам ХАМАС на территории Газы и проводят наземную операцию.

В секторе Газа почти полностью отсутствует связь Интернет и мобильная связь отключена более чем на 12 часов.

По словам представителей палестинского Красного Полумесяца, Израиль отключил связь на территории Газы.

Спикер израильской армии Дэниел Хагари отметил, что Израиль позволит грузовикам с едой, водой и медикаментами направляться в Газу, указывая на то, что бомбардировки могут приостановиться, по крайней мере, в районе границы с Египтом, куда прибывает небольшое количество помощи.

Представители Агентства по оказанию помощи заявляют, что из-за блокады израильских военных на территории Газы остаются 2,3 млн человек. На территории анклава возникла гуманитарная катастрофа.

По информации подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения, с начала израильских бомбардировок погибли, якобы около 7 тыс. палестинцев.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отключение электроэнергии не дает машинам скорой помощи добраться до раненых в секторе Газа.

Он, Красный Полумесяц и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что не смогли связаться со своим персоналом и объектами.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби не комментировал расширенную операцию. Однако он сказал, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону.

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