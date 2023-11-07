Це реальна проблема. В ЄС б'ють на сполох через новий промах щодо України

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель більше не приховує, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України.

ЄС та США не вдається виконати свою обіцянку щодо України

За словами європейського дипломата, попри те, ці дві війни суттєво відрізняються, загострення палестинсько-ізраїльского конфлікту вже впливає на політику західних лідерів стосовно нашої країни.

Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомісії і головою Євроради – Ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як "практику подвійних стандартів". Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому, – наголосив Жозеп Боррель. Поширити

Шеф європейської дипломатії також звернув увагу на те, що багато країн так званого Глобального півдня досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою.

За словами представника Євросоюзу, там також цинічно стверджують, що ця проблема турбує насамперед Захід, тому він хоче її "швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни".

І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоби підкреслювати те, що вони бачать як суперечності у нашій позиції, чи як суперечність між самими європейцями, що проявилося під час останнього голосування за резолюцію у Генасамблеї ООН, – попередив Боррель. Поширити

Боррель пояснив, чому Україна у жодному разі не може програти війну РФ

На переконання головного дипломата ЄС, поразка України у війні з Росією стане поразкою усієї Європи, тому такого розвитку подій не можна допустити.