Це реальна проблема. В ЄС б'ють на сполох через новий промах щодо України

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель більше не приховує, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України.
ЄС та США не вдається виконати свою обіцянку щодо України
За словами європейського дипломата, попри те, ці дві війни суттєво відрізняються, загострення палестинсько-ізраїльского конфлікту вже впливає на політику західних лідерів стосовно нашої країни.
Шеф європейської дипломатії також звернув увагу на те, що багато країн так званого Глобального півдня досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою.
За словами представника Євросоюзу, там також цинічно стверджують, що ця проблема турбує насамперед Захід, тому він хоче її "швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни".
Боррель пояснив, чому Україна у жодному разі не може програти війну РФ
На переконання головного дипломата ЄС, поразка України у війні з Росією стане поразкою усієї Європи, тому такого розвитку подій не можна допустити.
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