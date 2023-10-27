Сразу две страны ЕС выступили против предоставления Украине 50 млрд евро
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Экономика
Дата публикации

Сразу две страны ЕС выступили против предоставления Украине 50 млрд евро

Виктор Орбан и Роберто Фицо
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Источник:  Politico

Издание Politico, ссылаясь на своих инсайдеров, заявляет, что Венгрия и Словакия выступили против предоставления Украине 50 млрд евро от Европейского Союза.

Украина может не получить масштабную помощь от ЕС

Как удалось узнать журналистам, 26 октября в Брюсселе стартовал двухдневный саммит Евросоюза, в ходе которого главы государств и правительств стран намерены наконец-то проголосовать за бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Следует обратить на то, что он включает программу помощи Украине в размере 50 млрд евро, рассчитанную на следующие четыре года.

Чтобы ее окончательно одобрили, необходимо согласие сразу 27 стран-участниц Европейского Союза.

Лидеры ЕС не смогли прийти к согласию, поэтому стороны согласились продлить консультации, чтобы принять обновленный бюджет до конца текущего года, - сказано в статье издания.

Согласно данным Politico, скандальный венгерский Виктор Орбан начал цинично врать о том, что поддержка Украины Евросоюза, мол, не работает.

Более того, новый премьер Словакии Роберт Фицо начал публично жаловаться на проблемы с коррупцией в Украине.

Премьер Эстонии пыталась уговорить Орбана и Фицо

По словам лидера Эстонии Каи Каллас, другие страны призвали Фицо и Орбана задуматься о последствиях уменьшения помощи для Украины

Они высказывали свою позицию, а им, конечно же, задавали вопрос о том, как они себе видят будущее – какой будет альтернатива, если мы не будем помогать Украине. Если Россия победит, что дальше? Что они считают, что мы будем в безопасности, если не поддержим Украину сейчас? И на этот вопрос они не ответили. Так что, думаю, надо с ними говорить дальше, – рассказала Кая Каллас.

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