Сразу две страны ЕС выступили против предоставления Украине 50 млрд евро

Издание Politico, ссылаясь на своих инсайдеров, заявляет, что Венгрия и Словакия выступили против предоставления Украине 50 млрд евро от Европейского Союза.

Украина может не получить масштабную помощь от ЕС

Как удалось узнать журналистам, 26 октября в Брюсселе стартовал двухдневный саммит Евросоюза, в ходе которого главы государств и правительств стран намерены наконец-то проголосовать за бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Следует обратить на то, что он включает программу помощи Украине в размере 50 млрд евро, рассчитанную на следующие четыре года.

Чтобы ее окончательно одобрили, необходимо согласие сразу 27 стран-участниц Европейского Союза.

Лидеры ЕС не смогли прийти к согласию, поэтому стороны согласились продлить консультации, чтобы принять обновленный бюджет до конца текущего года, - сказано в статье издания. Поделиться

Согласно данным Politico, скандальный венгерский Виктор Орбан начал цинично врать о том, что поддержка Украины Евросоюза, мол, не работает.

Более того, новый премьер Словакии Роберт Фицо начал публично жаловаться на проблемы с коррупцией в Украине.

Премьер Эстонии пыталась уговорить Орбана и Фицо

По словам лидера Эстонии Каи Каллас, другие страны призвали Фицо и Орбана задуматься о последствиях уменьшения помощи для Украины