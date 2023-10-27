Одразу дві карїни ЄС виступили проти надання Україні 50 млрд євро

Видання Politico, посилаючись на своїх інсайдерів, заявляє, що Угорщина та Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Україна ризикує не отримати масштабну допомогу від ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, 26 жовтня у Брюсселі стартував дводенний саміт Євросоюзу, під час якого глави держав та урядів країн мають намір нарешті проголосувати бюджет ЄС на 2024-2027 роки.

Варто звернути на те, що він включає програму допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, яка розрахована на наступні чотири роки.

Щоб її остаточно схвалили - необхідна згода одразу 27 країн-учасниць Європейського Союзу.

Лідери ЄС не змогли дійти згоди, тож сторони погодилися продовжити консультації, аби ухвалити оновлений бюджет до кінця поточного року, - мовиться в статті видання. Поширити

Згідно з даними Politico, скандальний угорський Віктор Орбан почав цинічно брехати про те, що підтримка України Євросоюзу, мовляв, не працює.

Ба більше, новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо почав публічно скаржитися на проблеми з корупцією в Україні.

Прем’єрка Естонії намагалася вмовити Орбана та Фіцо

За словами лідерки Естонії Каї Каллас, інші країни закликали Фіцо та Орбана замислитися про наслідки зменшення допомоги для України