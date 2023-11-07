Вступ України в ЄС. Журналісти дізналися про перші висновки Єврокомісії
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Вступ України в ЄС. Журналісти дізналися про перші висновки Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн

Згідно з даними ЗМІ, керівництво Єврокомісії вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що передбачають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

У Єврокомісії оцінили виконання Україною вимог Брюсселю

Редакція “Радіо Свобода” отримала у своє розпорядження звіт щодо України, який є внутрішнім документом Єврокомісії.

Керівництво ЄК дійшло висновку, що офіційний Київ повністю зміг виконати наступні 4 критерії:

  • впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

  • відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

  • реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Окрім того, наголошується, що інші три критерії українській владі ще доведеться виконати. Офіційний Брюссель вже сформував рекомендації для спрощення цього завдання.

З якими вимогами Єврокомісії не впоралася Україна

За словами журналістів, які ознайомилися зі звітом ЄК, станом на сьогодні в офіційного Брюсселю залишилися питання щодо подальшого посилення боротьби з корупцією в Україні.

Що важливо розуміти, Єврокомісія розраховувала на призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, - йдеться в звіті ЄК.

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