Вступ України в ЄС. Журналісти дізналися про перші висновки Єврокомісії

Згідно з даними ЗМІ, керівництво Єврокомісії вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що передбачають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

У Єврокомісії оцінили виконання Україною вимог Брюсселю

Редакція “Радіо Свобода” отримала у своє розпорядження звіт щодо України, який є внутрішнім документом Єврокомісії.

Керівництво ЄК дійшло висновку, що офіційний Київ повністю зміг виконати наступні 4 критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Окрім того, наголошується, що інші три критерії українській владі ще доведеться виконати. Офіційний Брюссель вже сформував рекомендації для спрощення цього завдання.

З якими вимогами Єврокомісії не впоралася Україна

За словами журналістів, які ознайомилися зі звітом ЄК, станом на сьогодні в офіційного Брюсселю залишилися питання щодо подальшого посилення боротьби з корупцією в Україні.

Що важливо розуміти, Єврокомісія розраховувала на призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.