Было 200 раундов. Кулеба резко ответил сторонникам переговоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 года Украина провела 200 раундов переговоров с Россией, все равно закончившихся полномасштабным вторжением РФ.
Кулеба ответил сторонникам переговоров с РФ
Министр подчеркнул, что ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В США считают, что РФ не заинтересована в переговорах
Накануне представитель Государственного департамента США Ведан Патель на брифинге сказал, что ему неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах с РФ.
Он добавил, что любые переговоры – это дело Украины и обсуждение об Украине без ее участия невозможно.
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