Было 200 раундов. Кулеба резко ответил сторонникам переговоров с РФ
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Было 200 раундов. Кулеба резко ответил сторонникам переговоров с РФ

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 года Украина провела 200 раундов переговоров с Россией, все равно закончившихся полномасштабным вторжением РФ.

Кулеба ответил сторонникам переговоров с РФ

Для тех, у кого есть короткая память: С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией.

Министр подчеркнул, что ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией. Мы не должны и не попадем в эту ловушку.

В США считают, что РФ не заинтересована в переговорах

Накануне представитель Государственного департамента США Ведан Патель на брифинге сказал, что ему неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах с РФ.

Он добавил, что любые переговоры – это дело Украины и обсуждение об Украине без ее участия невозможно.

Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах вне структуры формулы мира, относительно которой, как вы уже видели, происходит ряд привлечений. Но все еще невероятно ясно, что Кремль не заинтересован в переговорах или прекращении этой войны, и мы стремимся поддерживать наших украинских партнеров, – сказал он.

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