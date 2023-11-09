Было 200 раундов. Кулеба резко ответил сторонникам переговоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что с 2014 года Украина провела 200 раундов переговоров с Россией, все равно закончившихся полномасштабным вторжением РФ.

Кулеба ответил сторонникам переговоров с РФ

Для тех, у кого есть короткая память: С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией. Поделиться

Министр подчеркнул, что ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией. Мы не должны и не попадем в эту ловушку. Поделиться

To those with short memories:



Between 2014 and 2022, Ukraine held about 200 rounds of talks with Russia.



During this period, 20 cease-fire agreements were reached, all of which were quickly violated by Russia.



None of the 200 rounds of talks or the 20 ceasefires have prevented… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2023

В США считают, что РФ не заинтересована в переговорах

Накануне представитель Государственного департамента США Ведан Патель на брифинге сказал, что ему неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах с РФ.

Он добавил, что любые переговоры – это дело Украины и обсуждение об Украине без ее участия невозможно.