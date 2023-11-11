Країни ЄС не можуть погодити виділення Україні 20 млрд євро допомоги — Reuters

Низка країн ЄС виступили проти намірів офіційного Брюсселю відилити Україні допомогу у розмірі 20 млрд євро.

Що відомо про проблеми ЄС із виділенням допомоги Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на європейських дипломатів, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у липні цього року вніс пропозицію щодо створення спеціального фонду для підтримки українських військових у розмірі 20 млрд євро, які мають бути виділені протягом найближчих чотирьох років.

Відповідно до цієї пропозиції, створений фонд має компенсувати державам-членам ЄС витрати на закупівлю озброєнь та боєприпасів, які передаються Україні.

Сюди також входять передані танки та ракети і фінансування проведення навчань українських військових на території країн ЄС.

Зазначається, що хоч ЄС і надає Україні аналогічну допомогу за рахунок траншів, однак їх виділення можуть заблокувати окремі держави-члени Євросоюзу.

Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.

Глави Міноборони країн ЄС планують провести зустріч у Брюсселі і обговорити це питання.

Що відомо про думку окремих членів ЄС щодо допомоги Україні

Однак, за словами європейських дипломатів, чимало європейських країн, серед яких Німеччина, виступають проти виділення Україні такої значної суми на кілька років наперед.

Я не збираюся поки що оголошувати цю ідею мертвою. Але, звичайно, завжди можна досягти поліпшень. У Німеччини було багато запитань ... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші, - заявив на умовах анонімності високопосадовий європейський дипломат. Поширити

Представники урядів європейських країн вимагають, щоб довгострокова допомога Україні була скоординована із пакетами безпекової допомоги, про які наразі ведуться переговори між Києвом та низкою країн ЄС.

Зазначається, що це дещо ускладнює узгодження загальних обсягів допомоги, однак переговори тривають.

На саміті ЄС минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі слід зосередитися на таких двосторонніх пакетах.

За словами деяких посадових осіб ЄС, їм буде важко взяти на себе довгострокові забов’язання із допомоги Україні через власні внутрішні бюджетні обмеження.

Третій дипломат ЄС зазначив: ймовірність того, що початкова пропозиція Борреля буде прийнята, зменшується, але багато країн все ще хочуть, аби зобов'язання були на рівні ЄС.

Три дипломати припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов'язання щорічно, а не погоджувати план на більшу суму, розтягнуту на чотири роки.