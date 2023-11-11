Страны ЕС не могут согласовать выделение Украине 20 млрд евро помощи — Reuters

Что известно о проблемах ЕС с выделением помощи Украине

По информации журналистов издания со ссылкой на европейских дипломатов, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в июле этого года внес предложение о создании специального фонда для поддержки украинских военных в размере 20 млрд евро, которые должны быть выделены в ближайшие четыре года.

Согласно этому предложению созданный фонд должен компенсировать государствам-членам ЕС расходы на закупку вооружений и боеприпасов, которые передаются Украине.

Сюда также входят переданные танки и ракеты и финансирование проведения учения украинских военных на территории стран ЕС.

Отмечается, что, хотя ЕС и оказывает Украине аналогичную помощь за счет траншей, однако их выделение могут заблокировать отдельные государства-члены Евросоюза.

Кроме того, объем фонда быстро иссякает, и только недавно его пришлось увеличивать.

Главы Минобороны стран ЕС планируют провести встречу в Брюсселе и обсудить этот вопрос.

Что известно о мнении отдельных членов ЕС о помощи Украине

Однако, по словам европейских дипломатов, многие европейские страны, среди которых Германия, выступают против выделения Украине столь значительной суммы на несколько лет вперед.

Я не собираюсь пока объявлять эту идею мертвой. Но, конечно, всегда можно добиться улучшений. У Германии было много вопросов… и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах, - заявил на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат. Поделиться

Представители правительств европейских стран требуют, чтобы долгосрочная помощь Украине была скоординирована с пакетами безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры между Киевом и рядом стран ЕС.

Это несколько усложняет согласование общих объемов помощи, однако переговоры продолжаются.

На саммите ЕС в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас следует сосредоточиться на таких двусторонних пакетах.

По словам некоторых должностных лиц ЕС, им будет сложно взять на себя долгосрочные обязательства по помощи Украине из-за собственных внутренних бюджетных ограничений.

Третий дипломат ЕС отметил: вероятность того, что первоначальное предложение Борреля будет принято, уменьшается, но многие страны все еще хотят, чтобы обязательства были на уровне ЕС.

Три дипломата предположили, что ЕС, возможно, решит выполнять свои обязательства ежегодно, а не согласовывать план на большую сумму, растянутую на четыре года.