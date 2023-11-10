ЕС наконец-то объяснил задержку с предложением нового пакета санкций против РФ
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Экономика
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ЕС наконец-то объяснил задержку с предложением нового пакета санкций против РФ

санкции
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По словам представителей Еврокомиссии, переговоры по подготовке санкций затянулись. Они также добавили, что именно это помешало президенту Урсуле фон дер Ляен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ на этой неделе.

ЕС снова не спешит с введением санкций против России

Как заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, переговоры по подготовке санкций могут продолжаться несколько дольше, чем прогнозировали ранее.

Мы действительно надеялись, что сможем выступить с предложением нового пакета до сегодняшнего дня. Но этого не произошло, – подтвердил политик.

Эрик Мамер также предупредил, что дискуссии по этому поводу продолжаются до сих пор.

Он также не объяснил журналистам, когда официальный Брюссель наконец-то сможет представить новый пакет санкций, обратив внимание на то, что "очень скоро" точно не означает следующий месяц.

Что известно о 12 пакете санкций ЕС против РФ

Как уже упоминалось ранее, неделю назад лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления в украинском парламенте официально подтвердила данные журналистов, что на этой неделе Евросоюз объявит о 12-м пакете санкций против России.

Как удалось узнать Bloomberg, этот пакет предусматривает ограничение торговли товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

По предварительным данным, он также будет включать более 100 физических и четырех десятков юридических лиц.

Кроме того, власти ЕС сейчас обсуждают запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриацию российских активов в ЕС.

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал международное сообщество ужесточить санкционное давление на РФ.

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