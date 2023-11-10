ЕС наконец-то объяснил задержку с предложением нового пакета санкций против РФ

По словам представителей Еврокомиссии, переговоры по подготовке санкций затянулись. Они также добавили, что именно это помешало президенту Урсуле фон дер Ляен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ на этой неделе.
ЕС снова не спешит с введением санкций против России
Как заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, переговоры по подготовке санкций могут продолжаться несколько дольше, чем прогнозировали ранее.
Эрик Мамер также предупредил, что дискуссии по этому поводу продолжаются до сих пор.
Он также не объяснил журналистам, когда официальный Брюссель наконец-то сможет представить новый пакет санкций, обратив внимание на то, что "очень скоро" точно не означает следующий месяц.
Что известно о 12 пакете санкций ЕС против РФ
Как уже упоминалось ранее, неделю назад лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления в украинском парламенте официально подтвердила данные журналистов, что на этой неделе Евросоюз объявит о 12-м пакете санкций против России.
Как удалось узнать Bloomberg, этот пакет предусматривает ограничение торговли товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.
По предварительным данным, он также будет включать более 100 физических и четырех десятков юридических лиц.
Кроме того, власти ЕС сейчас обсуждают запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриацию российских активов в ЕС.
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал международное сообщество ужесточить санкционное давление на РФ.
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