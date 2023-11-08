Российская Федерация получает западное оружие, несмотря на санкции — СМИ

С начала полномасштабного вторжения в Россию было импортировано около 7300 единиц западного огнестрельного оружия. Ее доставляют через посредников в других странах, рассказали расследователи.

Что известно об использовании западного оружия среди россиян

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на октябрь 2023 г. Российская Федерация продолжала массово получать западное огнестрельное оружие. Об этом сообщили расследователи германского проекта Correctiv.

Расследователи отметили, что часть оружия используется в русско-украинской войне. В частности, пистолеты австралийского производства Glock и автоматы типа AR-15. Также в России можно свободно купить винтовки R8 немецкого производителя Blaser.

В октябре 2022 года бывший вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин опубликовал фото, сделанные им во время поездки в оккупированную часть Донецкой области, с ружьем АR-15 и пистолетом Glock.

В Telegram-канале Grey zone в берегу 2023 опубликовали фото российского военного с американской винтовкой.

Российский доброволец на Марьинском участке фронта со своей снайперской винтовкой Desert Tech SRS, говорится в сообщении. Поделиться

Также русские военные поделились архивным снимком, сделанным в районе Попасной, с американской винтовкой.

Журналисты выяснили, что в Россию было импортировано почти 7300 единиц огнестрельного оружия, включая более ста снайперских винтовок, около восьми миллионов патронов от американских и европейских производителей.

Они подчеркнули, что санкции запретят продажу оружия России. В частности, по информации Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии, от 24 февраля 2022 г. не выдавалось никаких разрешений на экспорт охотничьего и спортивного оружия в РФ, однако были выданы разрешения другим странам.

Оружие не попадало в Россию напрямую от германских или других западных производителей. Видимо, они пошли по обходному пути через посредников в других государствах, — говорится в сообщении проекта. Поделиться

Журналисты со ссылкой на российскую статистику импорта заявили, что РФ получает оружие из США, Германии, Чехии, Австрии и Швейцарии.