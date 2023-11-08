Російська Федерація отримує західну зброю попри санкції — ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в Росію було імпортовано майже 7300 одиниць західної вогнепальної зброї. Її доставляють через посередників в інших країнах, розповіли розслідувачі.

Що відомо про використання західної зброї серед росіян

Від початку повномасштабного вторгнення та станом на жовтень 2023 року Російська Федерація продовжувала масово отримувати західну вогнепальну зброю. Про це повідомили розслідувачі німецького проєкту Correctiv.

Розслідувачі зазначили, що частина зброї використовується в російсько-українській війні. Зокрема, пістолети австралійського виробництва Glock і автомати типу AR-15. Також у Росії вільно можна купити гвинтівки R8 німецького виробника Blaser.

У жовтні 2022 року колишній віцепрем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін опублікував фото, які він зробив під час поїздки до окупованої частини Донецької області, з рушницею АR-15 і пістолетом Glock.

У Telegram-каналі Grey zone у березі 2023 року опублікували фото російського військового з американською гвинтівкою.

Російський доброволець на Мар'їнській ділянці фронту зі своєю снайперською гвинтівкою Desert Tech SRS, — ідеться в повідомленні. Поширити

Також російські військові поділилися архівним знімком, зробленим у районі Попасної, з американською гвинтівкою.

Журналісти з'ясували, що в Росію було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи понад сто снайперських гвинтівок, майже вісім мільйонів патронів від американських і європейських виробників.

Вони наголосили, що санкції заборонять продаж зброї Росії. Зокрема, за інформацією Федерального відомства економіки та експортного контролю Німеччини, від 24 лютого 2022 року не видавалося жодних дозволів на експорт мисливської та спортивної зброї в РФ, проте були видані дозволи іншим країнам.

Зброя не потрапляла в Росію безпосередньо від німецьких чи інших західних виробників. Певно, вони пішли обхідним шляхом через посередників в інших державах, — ідеться в повідомленні проєкту. Поширити

Журналісти з покликанням на російську статистику імпорту заявили, що РФ отримує зброю із США, Німеччини, Чехії, Австрії та Швейцарії.