ЄС нарешті пояснив затримку з пропозицією нового пакета санкцій проти РФ

За словами представників Єврокомісії, перемовини щодо підготовки санкцій затягнулися. Вони також додали, що саме це завадило президентці Урсулі фон дер Ляєн представити пропозицію 12-го пакета обмежень проти РФ цього тижня.

ЄС знову не поспішає з введенням санкцій проти Росії

Як заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, переговори щодо підготовки санкцій можуть тривати дещо довше, ніж раніше прогнозували.

Ми дійсно сподівалися, що матимемо змогу виступити з пропозицією нового пакета до сьогодні. Але цього не сталося, – підтвердив політик. Поширити

Ерік Мамер також попередив, що дискусії з цього приводу тривають досі.

Він також не пояснив журналістам, коли офіційний Брюссель нарешті зможе представити новий пакет санкцій, звернувши увагу на те, що "дуже скоро" точно не означає наступний місяць.

Що відомо про 12 пакет санкцій ЄС проти РФ

Як уже згадувалося раніше, тиждень тому лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу в українському парламенті офіційно підтвердила дані журналістів, що цього тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

Як вдалося дізнатися Bloomberg, цей пакет передбачає обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

За попередніми даними, він також включатиме понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб.

Окрім того, влада ЄС наразі обговорює заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський неодноразово закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ.