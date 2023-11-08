США ввели санкції проти семи людей та трьох компаній за експорт електроніки до РФ

США запровадили експортні обмеження проти семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до РФ.

Нові санкції США проти РФ

Як йдеться в заяві Бюро з питань промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, ці фізичні особи та компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель.

В межах цієї схеми незаконно здійснювали постачання та закупівлю електроніки подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у РФ, включно з компаніями, пов'язаними з російськими військовими, – зазначає Бюро. Поширити

Санкції торкнулися Ніколая Гольцева, Салімджона Насріддінова, Крістіни Пузирьової, Олега Зенченка, Єкатерини Ветошкіної, Павла Чернікова та Владіміра Бочкарьова. Четверо з них проживають у Росії, двоє – в Канаді, ще один – у США.

Компанії, які потрапили під обмеження – H Brothers і SN Electronics, що базуються у США, а також Suntronic з ОАЕ.

За словами відомства, зупинено закупівельну схему, яка складається з брокерів та компаній, включно з двома магазинами в Брукліні, що підтримує російську військову машину. Експортні обмеження введено на 180 днів.

Деяку електроніку, яку ці люди й компанії відправляли у РФ знайшли в російських комплексах радіорозвідки «Торн-МДМ» і радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», вертольотах Ка-52, дронах «Орлан-10» і бойових танках Т-72Б3.

Що кажуть у США з приводу ефективності антиросійських санкцій

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, міжнародні санкції заблокували Росії доступ до ключових ресурсів, необхідних оборонній сфері. Це підірвало здатність Кремля продовжувати злочинну війну проти України.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.