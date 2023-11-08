США ввели санкции против семи человек и трех компаний за экспорт электроники в РФ

США ввели экспортные ограничения против семи физических лиц и трех компаний за поставку электроники двойного назначения в РФ.

Новые санкции США против РФ

Как говорится в заявлении Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США, эти физические лица и компании были частью сложной глобальной схемы закупок.

В рамках этой схемы незаконно осуществляли поставку и закупку электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в РФ, включая компании, связанные с российскими военными, – отмечает Бюро. Поделиться

Санкции коснулись Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова, Кристины Пузыревой, Олега Зенченко, Екатерины Ветошкиной, Павла Черникова и Владимира Бочкарева. Четверо из них проживают в России, двое – в Канаде, еще один – в США.

Компании, попавшие под ограничения – H Brothers и SN Electronics, базирующиеся в США, а также Suntronic из ОАЭ.

По словам ведомства, остановлена закупочная схема, состоящая из брокеров и компаний, включая два магазина в Бруклине, поддерживающую российскую военную машину. Экспортные ограничения введены на 180 дней.

Некоторую электронику, которую эти люди и компании отправляли в РФ, нашли в российских комплексах радиоразведки «Торн-МДМ» и радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2», легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305Е», вертолетах Ка-52 -10» и боевых танках Т-72Б3.

Что говорят в США по поводу эффективности антироссийских санкций

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, международные санкции заблокировали России доступ к ключевым ресурсам, необходимым в оборонной сфере. Это подорвало способность Кремля продолжать преступную войну против Украины.

Новый пакет санкций направлен против будущего российского производства энергии и доходов, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и другой вредной деятельности.