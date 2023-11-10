Орбан выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против переговоров по членству Украины в Европейском Союзе и добавил, что это «четкая позиция».

Позиция Орбана по поводу членства Украины в ЕС

В декабре этого года лидеры стран ЕС решат, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии и пригласить ли Киев начать переговоры о членстве, когда Украина выполнит все условия.

Любое решение требует единодушия 27 членов блока, поэтому позиция Венгрии может стать препятствием.

По словам Орбана, спор с Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, выделение которых для Венгрии приостановили из-за проблем с верховенством права, не повлияет на позицию по началу переговоров с Украиной.

Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии. Я бы хотел четко отметить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Это не может быть связано с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить, — сказал Виктор Орбан. Поделиться

Что предлагает Венгрия Украине вместо членства в ЕС

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш заявил, что Будапешт якобы солидарен с Украиной и оказывает Киеву значительную гуманитарную и финансовую поддержку.

Однако Гуляш отмечает, что якобы Украина не выполнила требования ЕС, необходимые для начала переговоров по членству и даже не приблизилась к этому в последнее время.

По мнению руководителя канцелярии Орбана, Украине следует предоставить привилегированное партнерство, поскольку, якобы, нет ни способа, ни возможности начать переговоры о вступлении страны в ЕС.

При этом Гуляш стал вдаваться в подробности того, какое именно партнерство имеется в виду и почему Украина должна согласиться именно на такой вариант.

Он начал заявлять о якобы плохом отношении к венграм, проживающим на территории Украины и высоком уровне коррупции.

Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы большой ошибкой и ошибкой, - заявил глава канцелярии Орбана.