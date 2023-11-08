Венгрия не помешает. ЕС ищет пути передачи Украине 50 млрд евро помощи
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия не помешает. ЕС ищет пути передачи Украине 50 млрд евро помощи

Украина и ЕС
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Источник:  Euobserver

Венгрия не сможет заблокировать решение ЕС об увеличении собственного бюджета с предусмотренными 50 млрд евро в помощь Украине.

Что известно о выделении Украине помощи ЕС в обход Венгрии

По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, Венгрия не сможет блокировать решение ЕС по увеличению бюджета, в рамках которого на помощь Украине предусмотрено 50 млрд евро.

Еврокомиссар отрицает информацию о том, что официальный Брюссель якобы обсуждает уступки Венгрии в качестве размораживания части средств для страны в обмен на поддержку вопроса о пересмотре бюджета ЕС до 2027 года.

Хан отметил, что руководство ЕС не позволит шантажировать себя.

Он подчеркнул, что у Еврокомиссии есть альтернативные пути, как обойти вероятное вето Венгрии.

Мы можем найти решение, касающееся всего 26 стран-членов. Возможны определенные задержки, если нам придется принимать различные меры. Но, наконец, я уверен, я убежден, что нас не остановить, – объясняет Хан.

Сколько будут продолжаться переговоры по вступлению Украины в ЕС

По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, учитывая уже проделанную работу, Украина значительно быстрее других кандидатов приближается к членству в Евросоюзе.

Матернова отметила, что вступление в ЕС означает, что Украина должна взять на свои плечи массивный объем законов, как нужно внедрить, а это, конечно, требует времени.

Я бы не хотела сейчас об этом говорить, но то, что Украина показала в течение прошлого года, с тех пор как получила статус кандидата, дает мне возможность говорить, что вы будете продвигаться к членству быстрее других стран, - подчеркнула европейский дипломат.

Она выразила надежду, что Украина сможет стать членом ЕС уже в течение этого десятилетия.

Я не думаю, что два года это та цифра, которую нужно взять как данность. Но я действительно я надеюсь видеть Украину в ЕС в течение этого десятилетия, - отметила Матернова.

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