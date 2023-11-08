Венгрия не помешает. ЕС ищет пути передачи Украине 50 млрд евро помощи

Венгрия не сможет заблокировать решение ЕС об увеличении собственного бюджета с предусмотренными 50 млрд евро в помощь Украине.
Что известно о выделении Украине помощи ЕС в обход Венгрии
По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, Венгрия не сможет блокировать решение ЕС по увеличению бюджета, в рамках которого на помощь Украине предусмотрено 50 млрд евро.
Еврокомиссар отрицает информацию о том, что официальный Брюссель якобы обсуждает уступки Венгрии в качестве размораживания части средств для страны в обмен на поддержку вопроса о пересмотре бюджета ЕС до 2027 года.
Хан отметил, что руководство ЕС не позволит шантажировать себя.
Он подчеркнул, что у Еврокомиссии есть альтернативные пути, как обойти вероятное вето Венгрии.
Сколько будут продолжаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, учитывая уже проделанную работу, Украина значительно быстрее других кандидатов приближается к членству в Евросоюзе.
Матернова отметила, что вступление в ЕС означает, что Украина должна взять на свои плечи массивный объем законов, как нужно внедрить, а это, конечно, требует времени.
Она выразила надежду, что Украина сможет стать членом ЕС уже в течение этого десятилетия.
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