Важный день. Зеленский напомнил об ожидании исторического заключения Еврокомиссии по Украине

8 ноября Украина ожидает заключение Евросоюза по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Государство уже готовит дальнейшие шаги – законодательную работу, усиление институтов государства.
Украина будет в ЕС
Уверенность в этом выразил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
8 ноября Украина ожидает заключение Евросоюза по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Государство уже готовит дальнейшие шаги – законодательную работу, усиление институтов государства.
Президент подчеркнул:
Он убежден: Украина будет в ЕС.
Зеленский считает, что наше государство придет к этому, в частности благодаря внутренней трансформации нашей страны.
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Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.
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