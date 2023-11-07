Важный день. Зеленский напомнил об ожидании исторического заключения Еврокомиссии по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Важный день. Зеленский напомнил об ожидании исторического заключения Еврокомиссии по Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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8 ноября Украина ожидает заключение Евросоюза по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Государство уже готовит дальнейшие шаги – законодательную работу, усиление институтов государства.

Украина будет в ЕС

Уверенность в этом выразил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

8 ноября Украина ожидает заключение Евросоюза по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Государство уже готовит дальнейшие шаги – законодательную работу, усиление институтов государства.

Президент подчеркнул:

Украина абсолютно осознает, что приобрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства.

Завтра важный день. Ожидаем исторический вывод Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги – после этого отчета, – заявил глава государства.

Он убежден: Украина будет в ЕС.

Зеленский считает, что наше государство придет к этому, в частности благодаря внутренней трансформации нашей страны.

ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества. И очень важно, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы, – отметил украинский лидер.

Что нужно для вступления Украины в Евросоюз

Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того чтобы быть готовыми – реально – к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам, – заявил он.

Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.

Сегодня после встречи с (председателем Еврокомиссии, - ред.) Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, который придает возможности Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизм. Урегулируем и другие необходимые вопросы, – заявил он.

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