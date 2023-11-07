Важливий день. Зеленський нагадав про очікування історичного висновку Єврокомісії щодо України

8 листопада Україна очікує висновок Євросоюзу щодо виконання рекомендацій Єврокомісії. Держава вже готує подальші кроки – законодавчу роботу, посилення інституцій держави.
Україна буде в ЄС
Впевненість у цьому висловив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
8 листопада Україна очікує висновок Євросоюзу щодо виконання рекомендацій Єврокомісії. Держава вже готує подальші кроки – законодавчу роботу, посилення інституцій держави.
Президент наголосив:
Він висловив переконання: Україна буде в ЄС.
Зеленський вважає, що наша держава прийде до цього, зокрема, завдяки внутрішній трансформації нашої країни.
Що треба для вступу України в Євросоюз
Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.
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