Важливий день. Зеленський нагадав про очікування історичного висновку Єврокомісії щодо України
Категорія
Україна
Дата публікації

Важливий день. Зеленський нагадав про очікування історичного висновку Єврокомісії щодо України

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

8 листопада Україна очікує висновок Євросоюзу щодо виконання рекомендацій Єврокомісії. Держава вже готує подальші кроки – законодавчу роботу, посилення інституцій держави.

Україна буде в ЄС

Впевненість у цьому висловив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

8 листопада Україна очікує висновок Євросоюзу щодо виконання рекомендацій Єврокомісії. Держава вже готує подальші кроки – законодавчу роботу, посилення інституцій держави.

Президент наголосив:

Україна абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже в спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави.

Завтра важливий день. Очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту, – заявив глава держави.

Він висловив переконання: Україна буде в ЄС.

Зеленський вважає, що наша держава прийде до цього, зокрема, завдяки внутрішній трансформації нашої країни.

ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи, – зазначив український лідер.

Що треба для вступу України в Євросоюз

Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил, – заявив він.

Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.

Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії, - ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання, – заявив він.

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