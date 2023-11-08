Угорщина не завадить. ЄС шукає шляхи передачі Україні 50 млрд євро допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина не завадить. ЄС шукає шляхи передачі Україні 50 млрд євро допомоги

Україна ЄС
Джерело:  Euobserver

Угорщина не зможе заблокувати рішення ЄС щодо збільшення власного бюджету із передбаченими 50 млрд євро на допомогу Україні. 

Що відомо про виділення Україні допомоги ЄС в обхід Угорщини

За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, Угорщина не зможе блокувати рішення ЄС щодо збільшення бюджету, у рамках якого на допомогу Україні передбачено 50 млрд євро.

Єврокомісар заперечив інформацію про те, що офіційний Брюссель нібито обговорює поступки Угорщині у якості розморожування частини коштів для країни в обмін на підтримку питання щодо перегляду бюджету ЄС до 2027 року.

Хан зазначив, що керівництво ЄС не дозволить шантажувати себе.

Він підкреслив, що у Єврокомісії є альтернативні шляхи, як обійти ймовірне вето Угорщини.

Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити, - пояснює Хан.

Скільки триватимуть переговори щодо вступу України до ЄС

За словами посла ЄС в Україні Катарини Матернової, з огляду на вже виконану роботу, Україна значно швидше за інших кандидатів наближається до членства у Євросоюзі.

Матернова зазначила, що вступ в ЄС означає, що Україна має взяти на свої плечі масивний об'єм законів, як потрібно впровадити, а це звісно потребує часу.

Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни, - підкреслила європейський дипломат.

Вона висловила сподівання, що Україна зможе стати членом ЄС вже протягом цього десятиліття.

Я не думаю, що два роки, це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, я сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття, - зазначила Матернова.

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