Угорщина не завадить. ЄС шукає шляхи передачі Україні 50 млрд євро допомоги

Угорщина не зможе заблокувати рішення ЄС щодо збільшення власного бюджету із передбаченими 50 млрд євро на допомогу Україні.
Що відомо про виділення Україні допомоги ЄС в обхід Угорщини
За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, Угорщина не зможе блокувати рішення ЄС щодо збільшення бюджету, у рамках якого на допомогу Україні передбачено 50 млрд євро.
Єврокомісар заперечив інформацію про те, що офіційний Брюссель нібито обговорює поступки Угорщині у якості розморожування частини коштів для країни в обмін на підтримку питання щодо перегляду бюджету ЄС до 2027 року.
Хан зазначив, що керівництво ЄС не дозволить шантажувати себе.
Він підкреслив, що у Єврокомісії є альтернативні шляхи, як обійти ймовірне вето Угорщини.
Скільки триватимуть переговори щодо вступу України до ЄС
За словами посла ЄС в Україні Катарини Матернової, з огляду на вже виконану роботу, Україна значно швидше за інших кандидатів наближається до членства у Євросоюзі.
Матернова зазначила, що вступ в ЄС означає, що Україна має взяти на свої плечі масивний об'єм законів, як потрібно впровадити, а це звісно потребує часу.
Вона висловила сподівання, що Україна зможе стати членом ЄС вже протягом цього десятиліття.
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