Угорщина не завадить. ЄС шукає шляхи передачі Україні 50 млрд євро допомоги

Що відомо про виділення Україні допомоги ЄС в обхід Угорщини

За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, Угорщина не зможе блокувати рішення ЄС щодо збільшення бюджету, у рамках якого на допомогу Україні передбачено 50 млрд євро.

Єврокомісар заперечив інформацію про те, що офіційний Брюссель нібито обговорює поступки Угорщині у якості розморожування частини коштів для країни в обмін на підтримку питання щодо перегляду бюджету ЄС до 2027 року.

Хан зазначив, що керівництво ЄС не дозволить шантажувати себе.

Він підкреслив, що у Єврокомісії є альтернативні шляхи, як обійти ймовірне вето Угорщини.

Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити, - пояснює Хан. Поширити

Скільки триватимуть переговори щодо вступу України до ЄС

За словами посла ЄС в Україні Катарини Матернової, з огляду на вже виконану роботу, Україна значно швидше за інших кандидатів наближається до членства у Євросоюзі.

Матернова зазначила, що вступ в ЄС означає, що Україна має взяти на свої плечі масивний об'єм законів, як потрібно впровадити, а це звісно потребує часу.

Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни, - підкреслила європейський дипломат. Поширити

Вона висловила сподівання, що Україна зможе стати членом ЄС вже протягом цього десятиліття.