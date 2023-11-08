Україна має бути в ЄС. Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна має бути в ЄС. Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо переговорів

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії рекомендувати розпочати переговори щодо членства з Україною.

Реакція Зеленського на рішення Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це правильний крок.

Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини, — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має бути у Євросоюзі. За його словами, українці на це заслуговують.

І своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає!” — сказав Зеленський.

Що відомо про рішення Єврокомісії

8 листопада стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Єврораді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі.

Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені рекомендації надалі, сказала вона. Єврокомісія рекомендує ухвалити рамки перемовин тоді, коли Україна здійснить поточні реформи, про які прозвітують у березні 2024 року.

Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин, — повідомила президентка.

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