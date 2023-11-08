Україна має бути в ЄС. Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії рекомендувати розпочати переговори щодо членства з Україною.
Реакція Зеленського на рішення Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це правильний крок.
Він додав, що Україна має бути у Євросоюзі. За його словами, українці на це заслуговують.
Що відомо про рішення Єврокомісії
8 листопада стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Єврораді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі.
Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені рекомендації надалі, сказала вона. Єврокомісія рекомендує ухвалити рамки перемовин тоді, коли Україна здійснить поточні реформи, про які прозвітують у березні 2024 року.
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