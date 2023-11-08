Украина должна находиться в ЕС. Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по членству с Украиной.
Реакция Зеленского на решение Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это верный шаг.
Он добавил, что Украина должна быть в Евросоюзе. По его словам, украинцы этого заслуживают.
Что известно о решениях Еврокомиссии
8 ноября стало известно, что Еврокомиссия рекомендует Евросовету начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе.
Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные рекомендации в дальнейшем, сказала она. Еврокомиссия рекомендует принять рамки переговоров, когда Украина осуществит текущие реформы, о которых отчитаются в марте 2024 года.
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