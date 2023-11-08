Украина должна находиться в ЕС. Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по переговорам
Категория
Украина
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Украина должна находиться в ЕС. Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии по переговорам

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по членству с Украиной.

Реакция Зеленского на решение Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это верный шаг.

Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Чистый позитив. Несмотря на все сложности, двигаемся вперед и уже в декабре мы ожидаем политическое решение от Европейского Совета. Украинцы всегда были и являются частью нашей общей европейской семьи, – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина должна быть в Евросоюзе. По его словам, украинцы этого заслуживают.

И своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает!” - сказал Зеленский.

Что известно о решениях Еврокомиссии

8 ноября стало известно, что Еврокомиссия рекомендует Евросовету начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Украина выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные рекомендации в дальнейшем, сказала она. Еврокомиссия рекомендует принять рамки переговоров, когда Украина осуществит текущие реформы, о которых отчитаются в марте 2024 года.

Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств, — сообщила президент.

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