В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС до завершения войны
Категория
Политика
Дата публикации

В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС до завершения войны

Петер Сиярто
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Источник:  online.ua

Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС до завершения развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в комментарии журналистам издания "Portfolio" заявил , что якобы вступление Украины в ЕС до завершения развязанной Россией войны автоматически втянет европейский блок в конфликт.

Он также цинично обвинил Украину в нарушении принципов ЕС по защите прав нацменьшинств.

Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах по вступлению с Украиной, - заявляет Сиярто.

При этом он выступил за обсуждение будущей политики Евросоюза по Украине.

Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова, и мы видим, что не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или государств-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать, как функционируют институты правового государства в Украине в таких условиях, - отмечает глава МИД Венгрии.

Что говорят в ЕС

посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила о том, что ожидает решения об открытии переговоров по членству Украины уже в декабре.

Это Европейский союз, в нем 27 государств-членов, и решения требуют единодушия. Иногда это тяжело. Но у меня есть все ожидания, что это будет единогласное решение в вашу пользу в декабре. Потому что вы действительно проделали чрезвычайную работу, - отметила Матернова.

Что известно о готовности Украины к выполнению условий Венгрии

По словам замруководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина готова к внесению изменений в закон об образовании в рамках выполнения требований ЕС по вступлению, однако не как ультиматум со стороны Венгрии.

Жовква отметил, что в Раде уже ожидает рассмотрения проект изменений в закон об образовании, но Киев не считает такие действия Украины исполнением венгерского ультиматума.

Если говорить о вопросах образования, мы готовы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об определенных изменениях – опять-таки важно: во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии, а не "хотелок" того или иного государства, - отметил представитель ОП.

По словам Жовквы, приняв закон о нацменьшинствах, Украина выполнила почти все рекомендации Венецианской комиссии и готова выполнить оставшиеся.

Могу анонсировать: думаю, что мы не будем ждать декабря, уже в ноябре – здесь зависит все от Верховной Рады... Президент тесно работает с парламентом относительно того, чтобы соответствующие законодательные изменения, которые еще осталось внести по этим рекомендациям, были внесены. Чтобы мы, как всегда, сработали с опережением графика, - заверил представитель ОП.

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