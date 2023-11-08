В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС до завершения войны

Что известно об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в комментарии журналистам издания "Portfolio" заявил , что якобы вступление Украины в ЕС до завершения развязанной Россией войны автоматически втянет европейский блок в конфликт.

Он также цинично обвинил Украину в нарушении принципов ЕС по защите прав нацменьшинств.

Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах по вступлению с Украиной, - заявляет Сиярто. Поделиться

При этом он выступил за обсуждение будущей политики Евросоюза по Украине.

Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова, и мы видим, что не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или государств-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать, как функционируют институты правового государства в Украине в таких условиях, - отмечает глава МИД Венгрии. Поделиться

Что говорят в ЕС

посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила о том, что ожидает решения об открытии переговоров по членству Украины уже в декабре.

Это Европейский союз, в нем 27 государств-членов, и решения требуют единодушия. Иногда это тяжело. Но у меня есть все ожидания, что это будет единогласное решение в вашу пользу в декабре. Потому что вы действительно проделали чрезвычайную работу, - отметила Матернова. Поделиться

Что известно о готовности Украины к выполнению условий Венгрии

По словам замруководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина готова к внесению изменений в закон об образовании в рамках выполнения требований ЕС по вступлению, однако не как ультиматум со стороны Венгрии.

Жовква отметил, что в Раде уже ожидает рассмотрения проект изменений в закон об образовании, но Киев не считает такие действия Украины исполнением венгерского ультиматума.

Если говорить о вопросах образования, мы готовы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об определенных изменениях – опять-таки важно: во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии, а не "хотелок" того или иного государства, - отметил представитель ОП. Поделиться

По словам Жовквы, приняв закон о нацменьшинствах, Украина выполнила почти все рекомендации Венецианской комиссии и готова выполнить оставшиеся.