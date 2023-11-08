В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС до завершения войны

Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС до завершения развязанной Кремлем преступной войны.
Что известно об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в комментарии журналистам издания "Portfolio" заявил , что якобы вступление Украины в ЕС до завершения развязанной Россией войны автоматически втянет европейский блок в конфликт.
Он также цинично обвинил Украину в нарушении принципов ЕС по защите прав нацменьшинств.
При этом он выступил за обсуждение будущей политики Евросоюза по Украине.
Что говорят в ЕС
посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила о том, что ожидает решения об открытии переговоров по членству Украины уже в декабре.
Что известно о готовности Украины к выполнению условий Венгрии
По словам замруководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина готова к внесению изменений в закон об образовании в рамках выполнения требований ЕС по вступлению, однако не как ультиматум со стороны Венгрии.
Жовква отметил, что в Раде уже ожидает рассмотрения проект изменений в закон об образовании, но Киев не считает такие действия Украины исполнением венгерского ультиматума.
По словам Жовквы, приняв закон о нацменьшинствах, Украина выполнила почти все рекомендации Венецианской комиссии и готова выполнить оставшиеся.