Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан начал утверждать, что пока не будут выполнены требования официального Будапешта по языку образования, его страна будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.
В Венгрии снова выдвинули ультиматум Украине
Балаш Орбан цинично уверяет, что Венгрия всегда являлась сторонником сближения Украины с Европейским Союзом.
Однако он добавил, что эту ситуацию кардинально изменил более жесткий языковой закон.
Журналисты поинтересовались у приспешника Виктора Орбана, будет ли официальный Будапешт блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Что важно понимать, речь идет о недавно введенном в Украине законе, обязывающем все меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.
Официальный Будапешт жалуется на то, что дети, растущие в венгерскоязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении.
Стало известно о недавнем решении ЕК относительно Украины
Как удалось узнать украинским журналистам, Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Официальный Брюссель будет настаивать на выполнении еще трех своих требований.
Что важно понимать, среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства относительно нацменьшинств.
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