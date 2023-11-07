Не можем с этим смириться. Венгрия публично пригрозила Украине

Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан начал утверждать, что пока не будут выполнены требования официального Будапешта по языку образования, его страна будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

В Венгрии снова выдвинули ультиматум Украине

Балаш Орбан цинично уверяет, что Венгрия всегда являлась сторонником сближения Украины с Европейским Союзом.

Однако он добавил, что эту ситуацию кардинально изменил более жесткий языковой закон.

Журналисты поинтересовались у приспешника Виктора Орбана, будет ли официальный Будапешт блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Мы будем блокировать, пока проблема не будет решена… Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой, – врет Балаш Орбан. Поделиться

Что важно понимать, речь идет о недавно введенном в Украине законе, обязывающем все меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

Официальный Будапешт жалуется на то, что дети, растущие в венгерскоязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении.

Мы не можем с этим смириться… Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз, – цинично добавил венгерский политик. Поделиться

Стало известно о недавнем решении ЕК относительно Украины

Как удалось узнать украинским журналистам, Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Официальный Брюссель будет настаивать на выполнении еще трех своих требований.

Что важно понимать, среди не полностью выполненных критериев – реформы законодательства относительно нацменьшинств.