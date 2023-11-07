Не можемо з цим змиритися. Угорщина публічно пригрозила Україні

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан почав стверджувати, що поки не будуть виконані вимоги офіційного Будапешта щодо мови освіти, його країна буде блокувати початок перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу.
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Балаш Орбан цинічно запевняє, що Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом.
Проте він додав, що цю ситуацію кардинально змінив більш “жорсткий” мовний закон.
Журналісти поцікавилися у поплічника Віктора Орбана, чи буде офіційний Будапешт блокувати старт перемовин про вступ України до Євросоюзу.
Що важливо розуміти, мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.
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Як вдалося дізнатися українським журналістам, Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
Офіційний Брюссель буде наполягати на виконанні ще трьох своїх вимог.
Що важливо розуміти, серед не повністю виконаних критеріїв – реформи законодавства щодо нацменшин.
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