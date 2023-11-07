Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан почав стверджувати, що поки не будуть виконані вимоги офіційного Будапешта щодо мови освіти, його країна буде блокувати початок перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу.

В Угорщині грозяться блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Балаш Орбан цинічно запевняє, що Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом.

Проте він додав, що цю ситуацію кардинально змінив більш “жорсткий” мовний закон.

Журналісти поцікавилися у поплічника Віктора Орбана, чи буде офіційний Будапешт блокувати старт перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена… Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним, – бреше Балаш Орбан. Поширити

Що важливо розуміти, мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

Офіційний Будапешт скаржиться на те, що діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні

Ми не можемо з цим змиритися… Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу, – цинічно додав угорський політик. Поширити

Стало відомо про нещодавнє рішення ЄК щодо України

Як вдалося дізнатися українським журналістам, Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Офіційний Брюссель буде наполягати на виконанні ще трьох своїх вимог.

Що важливо розуміти, серед не повністю виконаних критеріїв – реформи законодавства щодо нацменшин.