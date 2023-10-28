Угорщина виступила проти санкцій ЄС щодо російського газу, нафти й атомної енергетики

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зробив неоднозначну заяву про те, що його країна не погодиться на 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо до нього увійде заборона на російські газ, нафту та атом.

Угорщина не хоче приєднуватися до санкцій ЄС проти РФ

28 жовтня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не погодиться на 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ, якщо до нього увійдуть газова, нафтова й атомна сфери російської промисловості

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його прийняття. Червона лінія для нас очевидно стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці, – заявив голова угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто. Поширити

Він вважає, що санкційна політика проти РФ не працює, втім вона може вдарити по Росії і завдати шкоди, але це дуже шкодитиме європейській економіці й країнам. Сіярто також додав, що не бачить сенсу продовжувати санкції проти Росії, тому що вони нібито завдають більшої шкоди тим, хто їх запроваджує.

Що стосується персоналій, то у нас дуже чітка позиція: той, хто зробив щось добре для Угорщини, той, хто врятував життя угорців, наприклад, уможлививши покупку вакцин, або ті, хто відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки нашого енергопостачання. Навіщо нам вносити їх у список санкцій, знаючи, що ці люди не зробили нічого поганого нашій країні? – зазначив очільник угорського МЗС. Поширити

За його словами, Угорщина не допустила включити до списків санкцій ЄС віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова, "тому що він дуже допоміг Угорщині".

Він сприяв порятунку життів угорців під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Те саме стосується Кирила Дмитрієва або те саме стосується міністра Мурашка. Ми вважаємо, що спорт не можна плутати з політикою - отже, така сама ситуація з міністром спорту Росії, – зазначив Сіярто. Поширити

ЄС продовжить підтримку України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, увага блоку продовжує зосереджуватися на підтримці України.

Ми продовжуватимемо доставляти вкрай необхідну зброю та боєприпаси. Ми продовжуватимемо надавати вкрай необхідну фінансову допомогу. Поширити

ЄС зараз проводить консультації з державами-членами щодо дванадцятого пакету санкцій, спрямованих проти Росії, сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що блок, зокрема, шукає, як скоротити залишкові доходи, які Росія отримує від експорту алмазів.

Очікується, що Єврокомісія також представить пропозицію щодо використання доходів від російських активів, сказала вона, додавши, що ідея полягала у вилученні надприбутків та направлення їх через бюджет ЄС в Україну.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 27 жовтня, заявила, що Європейський Союз готує новий, 12-й пакет санкцій проти Росії.

Лідери Євросоюзу на саміті у п'ятницю ухвалили принципове рішення про передачу Україні мільярдів євро, які були отримані від інвестування заморожених у ЄС російських активів. Очікується, що на початку грудня Єврокомісія оформить це рішення юридично.