Венгрия выступила против санкций ЕС на российский газ, нефть и атомную энергетику

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто сделал неоднозначное заявление о том, что его страна не согласится на 12 пакет санкций ЕС против РФ, если в него войдет запрет на российские газ, нефть и атом.

Венгрия не хочет присоединяться к санкциям ЕС против РФ

28 октября глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не согласится на 12-й пакет санкций ЕС против РФ, если в него войдут газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности.

Об этом сообщают российские СМИ.

Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то противоречащее нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас очевидно касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике, – заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сиярто. Поделиться

Он считает, что санкционная политика против РФ не работает, впрочем, она может ударить по России и нанести вред, но это будет сильно вредить европейской экономике и странам. Сиярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.

Что касается персоналий, то у нас очень четкая позиция: тот, кто сделал что-то хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизнь венгров, например, позволив покупку вакцин или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения. Зачем нам вносить их в список санкций, зная, что эти люди не сделали ничего плохого в нашей стране? – отметил глава венгерского МИД. Поделиться

По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".

Он способствовал спасению жизней венгров в чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же касается Кирилла Дмитриева или то же касается министра Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – значит, такая же ситуация с министром спорта России, – отметил Сиярто. Поделиться

ЕС продолжит поддержку Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, внимание блока продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины.

Мы будем продолжать доставлять крайне необходимое оружие и боеприпасы. Мы будем продолжать оказывать крайне необходимую финансовую помощь. Поделиться

ЕС сейчас проводит консультации с государствами-членами по поводу двенадцатого пакета санкций, направленных против России, сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что блок, в частности, ищет, как сократить остаточные доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов.

Ожидается, что Еврокомиссия также представит предложение по использованию доходов от российских активов, сказала она, добавив, что идея заключалась в изъятии сверхприбылей и направлении их через бюджет ЕС в Украину.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 27 октября, заявила, что Европейский Союз готовит новый, 12-й пакет санкций против России.

Лидеры Евросоюза на саммите в пятницу приняли принципиальное решение о передаче Украине миллиардов евро, полученных от инвестирования замороженных в ЕС российских активов. Ожидается, что в начале декабря Еврокомиссия оформит это решение юридически.