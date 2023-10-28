Венгрия выступила против санкций ЕС на российский газ, нефть и атомную энергетику

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто сделал неоднозначное заявление о том, что его страна не согласится на 12 пакет санкций ЕС против РФ, если в него войдет запрет на российские газ, нефть и атом.
Венгрия не хочет присоединяться к санкциям ЕС против РФ
28 октября глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не согласится на 12-й пакет санкций ЕС против РФ, если в него войдут газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности.
Об этом сообщают российские СМИ.
Он считает, что санкционная политика против РФ не работает, впрочем, она может ударить по России и нанести вред, но это будет сильно вредить европейской экономике и странам. Сиярто также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.
По его словам, Венгрия не допустила включить в списки санкций ЕС вице-премьера РФ Дениса Мантурова, "потому что он очень помог Венгрии".
ЕС продолжит поддержку Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, внимание блока продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины.
ЕС сейчас проводит консультации с государствами-членами по поводу двенадцатого пакета санкций, направленных против России, сказала фон дер Ляен.
Она отметила, что блок, в частности, ищет, как сократить остаточные доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов.
Ожидается, что Еврокомиссия также представит предложение по использованию доходов от российских активов, сказала она, добавив, что идея заключалась в изъятии сверхприбылей и направлении их через бюджет ЕС в Украину.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 27 октября, заявила, что Европейский Союз готовит новый, 12-й пакет санкций против России.
Лидеры Евросоюза на саммите в пятницу приняли принципиальное решение о передаче Украине миллиардов евро, полученных от инвестирования замороженных в ЕС российских активов. Ожидается, что в начале декабря Еврокомиссия оформит это решение юридически.
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