В Угорщині виступили проти вступу України у ЄС до завершення війни
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В Угорщині виступили проти вступу України у ЄС до завершення війни

Петер Сіярто
Джерело:  online.ua

Угорщина виступила проти вступу України у ЄС до завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни. 

Що відомо про погрози Угорщини заблокувати вступ України до ЄС

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у коментарі журналістам видання “Portfolio” заявив, що нібито вступ України у ЄС до завершення розв’язаної Росією війни автоматично втягне європейський блок у конфлікт.

Він також цинічно звинуватив Україну у порушенні принципів ЄС щодо захисту прав нацменшин.

Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умови для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною, - заявляє Сіярто.

При цьому він виступив за обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що не дотримується ні свобода ЗМІ, ні свобода слова, і ми бачимо, що не проводяться вибори. Очевидно, що для інститутів або держав-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов, - зазначає глава МЗС Угорщини.

Що кажуть у ЄС

посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що очікує рішення про відкриття переговорів щодо членства України вже в грудні.

Це Європейський союз, у ньому 27 держав-членів, і рішення вимагають одностайності. Іноді це важко. Але я маю всі очікування, що це буде одноголосне рішення на вашу користь у грудні. Тому що ви справді виконали надзвичайну робот, - зазначила Матернова.

Що відомо про готовність України до виконання умов Угорщини

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна готова до внесення змін у закон про освіту у рамках виконання вимог ЄС щодо вступу, однак не як ультиматум з боку Угорщини.

Жовква зазначив, що у Раді вже очікує розгляду проєкт змін до закону про освіту, але Київ не вважає такі дії України виконанням угорського ультиматуму.

Якщо говорити про питання освіти, ми готові. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про певні зміни – знову-таки важливо: на виконання рекомендацій Венеціанської комісії, а не "хотілок" тієї чи іншої держави, - зазначив представник ОП.

За словами Жовкви, ухваливши закон про нацменшини, Україна виконала майже всі рекомендації Венеціанської комісії і готова виконати ті, що залишилися.

Можу анонсувати: думаю, що ми не чекатимемо грудня, уже в листопаді – тут залежить усе від Верховної Ради... Президент тісно працює з парламентом щодо того, щоб відповідні законодавчі зміни, які ще залишилося внести за цими рекомендаціями, були внесені. Щоб ми, як і завжди, спрацювали з випередженням графіка, - запевнив представник ОП.

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