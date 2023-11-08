В Угорщині виступили проти вступу України у ЄС до завершення війни

Угорщина виступила проти вступу України у ЄС до завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Що відомо про погрози Угорщини заблокувати вступ України до ЄС

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у коментарі журналістам видання “Portfolio” заявив, що нібито вступ України у ЄС до завершення розв’язаної Росією війни автоматично втягне європейський блок у конфлікт.

Він також цинічно звинуватив Україну у порушенні принципів ЄС щодо захисту прав нацменшин.

Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умови для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною, - заявляє Сіярто. Поширити

При цьому він виступив за обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що не дотримується ні свобода ЗМІ, ні свобода слова, і ми бачимо, що не проводяться вибори. Очевидно, що для інститутів або держав-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов, - зазначає глава МЗС Угорщини. Поширити

Що кажуть у ЄС

посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що очікує рішення про відкриття переговорів щодо членства України вже в грудні.

Це Європейський союз, у ньому 27 держав-членів, і рішення вимагають одностайності. Іноді це важко. Але я маю всі очікування, що це буде одноголосне рішення на вашу користь у грудні. Тому що ви справді виконали надзвичайну робот, - зазначила Матернова. Поширити

Що відомо про готовність України до виконання умов Угорщини

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна готова до внесення змін у закон про освіту у рамках виконання вимог ЄС щодо вступу, однак не як ультиматум з боку Угорщини.

Жовква зазначив, що у Раді вже очікує розгляду проєкт змін до закону про освіту, але Київ не вважає такі дії України виконанням угорського ультиматуму.

Якщо говорити про питання освіти, ми готові. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про певні зміни – знову-таки важливо: на виконання рекомендацій Венеціанської комісії, а не "хотілок" тієї чи іншої держави, - зазначив представник ОП. Поширити

За словами Жовкви, ухваливши закон про нацменшини, Україна виконала майже всі рекомендації Венеціанської комісії і готова виконати ті, що залишилися.