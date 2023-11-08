В Угорщині виступили проти вступу України у ЄС до завершення війни

Угорщина виступила проти вступу України у ЄС до завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про погрози Угорщини заблокувати вступ України до ЄС
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у коментарі журналістам видання “Portfolio” заявив, що нібито вступ України у ЄС до завершення розв’язаної Росією війни автоматично втягне європейський блок у конфлікт.
Він також цинічно звинуватив Україну у порушенні принципів ЄС щодо захисту прав нацменшин.
При цьому він виступив за обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.
Що кажуть у ЄС
посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що очікує рішення про відкриття переговорів щодо членства України вже в грудні.
Що відомо про готовність України до виконання умов Угорщини
За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна готова до внесення змін у закон про освіту у рамках виконання вимог ЄС щодо вступу, однак не як ультиматум з боку Угорщини.
Жовква зазначив, що у Раді вже очікує розгляду проєкт змін до закону про освіту, але Київ не вважає такі дії України виконанням угорського ультиматуму.
За словами Жовкви, ухваливши закон про нацменшини, Україна виконала майже всі рекомендації Венеціанської комісії і готова виконати ті, що залишилися.