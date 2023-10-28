Болгарія звинуватила Угорщину та Сербію у фінансуванні війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звинуватив Угорщину та Сербію в тому, що вони допомагають живити «воєнну машину» Кремля, не шукаючи альтернативних джерел енергії.

Болгарія не скасовуватиме податок на російський газ

Очільник болгарського уряду своєю заявою дав зрозуміти, що не планує скасовувати податок на російський газ, який транспортується транзитом через Болгарію до Сербії та Угорщини.

Денков заявив, що має намір позбавити російського експортера ПАТ «Газпром» прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.

Угорщина назвала цей крок «ворожим актом», тоді як Сербія заявила, що податок загрожує зупинити постачання життєво важливого палива в регіон.

Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки живлять військову машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді це мало статися раніше, - сказав Денков в інтерв’ю на полях саміту Європейського Союзу. Поширити

Що відомо про нового прем’єра Болгарії

Ніколай Денков вступив на посаду в червні. За даними Bloomberg, це поклало край багаторічному політичному глухому куту в Софії та поставило 6,5-мільйонний член ЄС на проєвропейський курс.

Болгарія історично мала міцні зв’язки з Росією, проте обіцяла зменшити свою залежність від РФ після багатьох років майже повної залежності від російських газу, нафти та ядерного палива.

Болгарія була однією з перших країн-членів ЄС, яку припинили постачання газу з Росії після вторгнення в Україну.

Денков також пообіцяв посилити військову підтримку України. Болгарія є великим виробником боєприпасів радянського зразка.