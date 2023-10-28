Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании войны РФ против Украины

Премьер-министр Болгарии Николай Денков обвинил Венгрию и Сербию в том, что они помогают финансировать «военную машину» Кремля, не отыскивая альтернативных источников энергии.

Болгария не отменит налог на российский газ

Глава болгарского правительства своим заявлением дал понять, что не планирует отменять налог на российский газ, транспортируемый транзитом через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Денков заявил, что намерен лишить российского экспортера ПАО «Газпром» прибыли, которую используют для финансирования войны против Украины.

Венгрия назвала этот шаг «враждебным актом», в то время как Сербия заявила, что налог грозит остановить поставки жизненно важного топлива в регион.

Было достаточно времени, чтобы искать альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы питают военную машину Путина. Мы не можем больше ждать. На самом деле это должно было произойти раньше, – сказал Денков в интервью на полях саммита Европейского Союза. Поделиться

Что известно о новом премьере Болгарии

Николай Денков вступил в должность в июне. По данным Bloomberg, это положило конец многолетнему политическому тупику в Софии и поставило 6,5-миллионный член ЕС на проевропейский курс.

Болгария исторически имела прочные связи с Россией, однако обещала снизить свою зависимость от РФ после многих лет почти полной зависимости от российских газа, нефти и ядерного топлива.

Болгария была одной из первых стран-членов ЕС, прекратившей поставки газа из России после вторжения в Украину.

Денков также пообещал усилить военную поддержку Украины. Болгария - крупный производитель боеприпасов советского образца.