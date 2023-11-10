Орбан виступив проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти переговорів щодо членства України в Європейському Союзі й додав, що це «чітка позиція».

Позиція Орбана щодо членства України в ЄС

У грудні цього року лідери країн ЄС вирішать, чи приймати рекомендацію Єврокомісії і, чи запросити Київ розпочати переговори про членство, коли Україна виконає всі умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, тому позиція Угорщини може стати перешкодою.

За словами Орбана, суперечка із Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, виділення яких для Угорщини призупинили через проблеми із верховенством права, не вплине на позицію щодо початку переговорів з Україною.

Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати, — сказав Віктор Орбан. Поширити

Що пропонує Угорщина Україні замість членства у ЄС

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявив, що Будапешт нібито солідарний з Україною і надає Києву значну гуманітарну та фінансову підтримку.

Однак Гуляш зазначає, що нібито Україна не виконала вимоги ЄС, необхідні до початку переговорів щодо членства та навіть не наблизилась до цього останнім часом.

На думку керівника канцелярії Орбана, Україні слід надати привілейоване партнерство, оскільки нібито немає ні способу, ні можливості почати переговори про вступ країни до ЄС.

При цьому Гуляш на став вдаватись у подробиці того, яке саме партнерство мається на увазі і чому Україна має погодитись саме на такий варіант.

Він почав заявляти про нібито погане ставлення до угорців, що проживають на території України та високий рівень корупції.

Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою, - заявив глава канцелярії Орбана.