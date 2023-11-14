У Конгресі США назвали дату розгляду запиту Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Палата представників Конгресу США має розглянути запит президента Джо Байдена щодо виділення 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю після 23 листопада.

Що відомо про наміри Конгресу розглянути запит Байдена на допомогу Україні та Ізраїлю

За словами лідера більшості у Сенаті США, демократа Чака Шумера, Палата представників має розглянути запит Байдена на виділення 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю після Дня Подяки, який відзначається 23 листопада.

Шумер підкреслив, що прагне схвалення Палатою представників всіх чотирьох запитів щодо України, Ізраїлю, гуманітарної допомоги та Індо-Тихоокеанського регіону.

У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі четверо мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом, - наголосив лідер сенатської більшості. Поширити

Відповідаючи на запитання про зусилля Республіканської партії Палати представників щодо поділу пакета на більш дрібні окремі законопроекти, Шумер сказав, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох, і він буде старанно, дуже старанно працювати, щоб виконати всі чотири запити.

Що відомо про позицію Республіканської партії

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав бюджет на два місяці без грошей для України та Ізраїлю.

За його словами, він підтримує пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона щодо фінансування уряду на два місяці, щоб уникнути зупинки його роботи.

Макконнелл похвалив пропозицію Джонсона як "відповідальний захід, який дозволить зберегти світло, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат".

Ухвалення цієї ініціативи дасть змогу американським законодавцям завершити роботу над річними законопроєктами про витрати протягом наступних двох місяців.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона щодо продовження поточного рівня фінансування до 2024 року, не буде ще одного обов'язкового державного законопроєкту щодо фінансування України чи Ізраїлю, який діятиме до січня.