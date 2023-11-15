Палата представників США ухвалила тимчасовий бюджет без допомоги Україні та Ізраїлю

Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасові витрати, який має запобігти “шатдауну” уряду. До нього не увійшла підтримка України та Ізраїлю.

Що передбачає законопроєкт про уникнення шатдауну

Ухвалений законопроєкт передбачає продовження державного фінансування до середини січня. Він був прийнятий 336 голосами - 209 голосами демократів і 127 республіканців, тоді як 93 республіканці і двоє демократів проголосували проти.

Reuters пише, що це стало перемогою нового спікера Палати представників Майка Джонсона, який зіткнувся з опозицією деяких своїх колег-республіканців під час першого голосування за закон.

Законопроєкт про тимчасові витрати продовжить державне фінансування на нинішніх рівнях до 2024 року, даючи законодавцям більше часу для розробки детальних законопроєктів про витрати, які охоплюють усе: від фінансування військових до наукових досліджень.

Чи підпише Байден новий законопроєкт

Зараз законопроєкт направили на голосування до Сенату, де лідери демократів і республіканців висловили йому свою підтримку.

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що він задоволений, що законопроєкт був ухвалений «сильним двома партійним голосуванням». Він додав, що він буде працювати зі своїм колегою в Сенаті від республіканців Мітчем МакКоннеллом, щоб ухвалити його "якнайшвидше".

Після ухвалення в Сенаті, президент Джо Байден може підписати законопроєкт до того, як поточне фінансування федеральних агентств закінчиться опівночі в п’ятницю, 17 листопада.