Ми не зробимо Путіну таку послугу. Світ не забуде про Україну — Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін чекає, поки увага світової спільноти відвернеться від України, однак цього не станеться.

Чому Путін марно чекає на втому Заходу від України

Штайнмаєр також підкреслив, що війна в Україні починає виходити з поля зору світової спільноти, що становить серйозну небезпеку.

Україна потребує нашої підтримки тим більше, що зараз на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна такий: світ повинен забути Україну, - зазначив президент Німеччини. Поширити

При цьому від підкреслив, що "Німеччина не може і не буде робити таку послугу" кремлівському диктатору.

Ми не зможемо звикнути до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії, - зазначив Штайнмаєр. Поширити

Що кажуть в Україні на заклики до переговорів з Росією

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, для України існує виключно один прийнятний сценарій завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни — це поразка окупаційної російської армії і демонтаж нинішньої кремлівської диктатури.

Подоляк підкреслив, що нинішня Росія під керівництвом диктатора та військового злочинця Володимира Путіна переслідує мету вбивства громадян інших країн, у першу чергу, України.

Представник ОП питається, де тут шукати поле для компромісів із таким керівництвом.

Ви хочете сьогодні підписати якісь компромісні домовленості, яких вони, звичайно ж, дотримуватися не будуть, але якими вони скористаються для того, щоб отримати час, оперативну паузу, для апгрейду. (...) Ви хочете отримати країну, максимально заточену на зовнішню експансію і агресію, але яка провела роботу над помилками? Тобто в чому має бути компроміс? - питається Подоляк. Поширити

Подоляк підкреслює, що Росія остаточно "скинула маску" і більше не прикидається країною, що живе в XXI столітті. Замість цього, як зазначає радник ОП, Москва відкрито "маніфестує" глобальну нестабільність.

Він попереджає, що новий компроміс з Росією буде схожий на чергові "Мінські домовленості", але тільки тепер Москва навіть не прикидається, що її цікавить мир.