В іноземних експертів та юристів є докази того, що російський диктатор Володимир Путін розпочав підготовку голодомору в Україні ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Путін хотів заморити українців голодом

Як зазначає редакція видання The Independent, закупівлі російським оборонним підрядником вказують на те, що Кремль мав намір вкрасти величезну кількість українського зерна ще за кілька місяців до того, як почалася повномасштабна війна.

Міжнародні експерти та юристи також підтверджують інформацію про те, країна-агресорка вкрай активно готувалася до викрадення запасів зерна, оскільки планувала залишити українців без продовольства.

Коли 24 лютого 2022 року російські танки все-таки перетнули кордон, вони навмисно спочатку націлилися на райони, багаті на зерно, та інфраструктуру виробництва продовольства, - наголошують представники міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance. Поширити

GRC з'ясувала, що ще в грудні 2021 року російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні судна, що свідчить про попереднє планування пограбування українських продовольчих ресурсів "у безпрецедентних масштабах".

Не можна також ігнорувати той факт, що одразу після вторгнення російські окупанти почали захоплювати українські ферми й викрадали 12 тисяч тонн зерна щоденно.

Putin could face new war crime case over ‘planned’ starvation of Ukraine https://t.co/LcapZhFP7G — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 16, 2023

Путін може зіткнутися з новою справою про воєнний злочин

За словами юристів, усі зібрані докази щодо запланованого диктатором голодомору в Україні незабаром нададуть Міжнародному кримінальному суду.

Команда GRC розраховує на те, що все-таки зможе добитися першого міжнародного переслідування проти Путіна за воєнний злочин голоду як методу ведення війни.

На переконання експертів, ймовірність ухвалення такого рішення вкрай висока.