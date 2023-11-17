"Майдан-3". Зеленський попереджає про новий план РФ щодо України

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Росія уже розпочала масштабну інформаційну атаку “Майдан-3”, метою якої є дестабілізація України. Варто зазначити, що першою про це попереджала команда online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони.
Зеленський розкрив деталі нового плану РФ
За словами українського лідера, режим Путіна понад усе хоче спровокувати розкол в українському суспільстві, створюючи «хаос» усередині країни та зрештою усунути президента.
Глава держави також зазначив, що чудово розуміє, чого хоче добитися країна-агресорка.
Окрім того, український лідер, який відмовився від переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вкотре повторив, що його уряд не погодиться на сценарій з замороженим конфліктом.
Що online.ua вдалося дізнатися про інформаційну атаку Росії “Майдан-3”
13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
У ньому йшлося про те, що цю операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”
Що важливо розуміти, нову інформаційну атаку ворог проводить в різних куточках світу. Вона має комплексний багатовекторний характер.
Команда Путіна хоче спровокувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами.
Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.
Ба більше, уже запланована серія замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.
Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії.
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