"Майдан-3". Зеленський попереджає про новий план РФ щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Майдан-3". Зеленський попереджає про новий план РФ щодо України

Володимир Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Росія уже розпочала масштабну інформаційну атаку “Майдан-3”, метою якої є дестабілізація України. Варто зазначити, що першою про це попереджала команда online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони. 

Зеленський розкрив деталі нового плану РФ

За словами українського лідера, режим Путіна понад усе хоче спровокувати розкол в українському суспільстві, створюючи «хаос» усередині країни та зрештою усунути президента.

У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів, — заявив Володимир Зеленський редакції Bloomberg, описуючи план дезінформації, відомий всередині країни як «Майдан 3».

Глава держави також зазначив, що чудово розуміє, чого хоче добитися країна-агресорка.

Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла, — наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер, який відмовився від переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вкотре повторив, що його уряд не погодиться на сценарій з замороженим конфліктом.

Що online.ua вдалося дізнатися про інформаційну атаку Росії “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

У ньому йшлося про те, що цю операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Що важливо розуміти, нову інформаційну атаку ворог проводить в різних куточках світу. Вона має комплексний багатовекторний характер.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових.

Команда Путіна хоче спровокувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами.

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.

Ба більше, уже запланована серія замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії.

Українські спецслужби будуть протистояти таким атакам, але всім українцям важливо пам’ятати, що «війна на виснаження» це не лише про мобілізацію, танки та дрони. Це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме.

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