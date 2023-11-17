"Майдан-3". Зеленський попереджає про новий план РФ щодо України

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Росія уже розпочала масштабну інформаційну атаку “Майдан-3”, метою якої є дестабілізація України. Варто зазначити, що першою про це попереджала команда online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони.

Зеленський розкрив деталі нового плану РФ

За словами українського лідера, режим Путіна понад усе хоче спровокувати розкол в українському суспільстві, створюючи «хаос» усередині країни та зрештою усунути президента.

У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів, — заявив Володимир Зеленський редакції Bloomberg, описуючи план дезінформації, відомий всередині країни як «Майдан 3». Поширити

Глава держави також зазначив, що чудово розуміє, чого хоче добитися країна-агресорка.

Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла, — наголосив Зеленський. Поширити

Окрім того, український лідер, який відмовився від переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вкотре повторив, що його уряд не погодиться на сценарій з замороженим конфліктом.

Що online.ua вдалося дізнатися про інформаційну атаку Росії “Майдан-3”

13 листопада online.ua опублікував ексклюзивний матеріал “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.

У ньому йшлося про те, що цю операцію курує перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а її ідеологом є Владислав Сурков, який відомий як один з авторів проєкту “Новоросія”

Що важливо розуміти, нову інформаційну атаку ворог проводить в різних куточках світу. Вона має комплексний багатовекторний характер.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

Команда Путіна хоче спровокувати уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами.

Ключову роль буде відігравати пропаганда в месенджері Телеграм, який має російське походження. Москва виділила на цей напрямок уже 230 млн доларів.

Ба більше, уже запланована серія замахів на низку посадових осіб. З цією метою у Росії навіть підготували декілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території «тіньових союзників» Росії.