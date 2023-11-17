Зеленский поручил найти решение, чтобы вылет МиГ-31К не "парализовал" всю страну

Во время проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский дал поручение найти решение, чтобы вылеты российских носителей «Кинжалов» не парализовали страну на часы.
Зеленский провел Ставку: что обсуждали
Президент рассказал, что на заседании Ставки выслушали доклад министра обороны Рустема Умерова о нуждах военных в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах.
Также обсудили реализацию текущих контрактов.
Министр стратегической промышленности Александр Камышин отчитался о наращивании объемов производства на предприятиях украинского ОПК и о текущем состоянии и перспективах ракетной программы, принятой в 2021 году.
Зеленский добавил, что поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» МиГ-31К не парализовали работу в Украине на несколько часов.
Что известно о длительных воздушных тревогах в Украине
Россия начала чаще запускать советские МиГ-31К, которые могут нести аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».
Во время их взлета во всех областях Украины объявляется воздушная тревога, продолжающаяся несколько часов.
По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, российские войска отрабатывают дозаправку в воздухе своих самолетов. Именно поэтому воздушные тревоги стали длиться дольше - по 2,5-3 часа.
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