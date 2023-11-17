Зеленский поручил найти решение, чтобы вылет МиГ-31К не "парализовал" всю страну
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поручил найти решение, чтобы вылет МиГ-31К не "парализовал" всю страну

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Во время проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский дал поручение найти решение, чтобы вылеты российских носителей «Кинжалов» не парализовали страну на часы.

Зеленский провел Ставку: что обсуждали

Президент рассказал, что на заседании Ставки выслушали доклад министра обороны Рустема Умерова о нуждах военных в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах.

Также обсудили реализацию текущих контрактов.

Контракт на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Систематизация ожидаемой международной технической помощи.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин отчитался о наращивании объемов производства на предприятиях украинского ОПК и о текущем состоянии и перспективах ракетной программы, принятой в 2021 году.

Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля.

Зеленский добавил, что поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей «Кинжалов» МиГ-31К не парализовали работу в Украине на несколько часов.

Что известно о длительных воздушных тревогах в Украине

Россия начала чаще запускать советские МиГ-31К, которые могут нести аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Во время их взлета во всех областях Украины объявляется воздушная тревога, продолжающаяся несколько часов.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, российские войска отрабатывают дозаправку в воздухе своих самолетов. Именно поэтому воздушные тревоги стали длиться дольше - по 2,5-3 часа.

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