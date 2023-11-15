Зачем Россия держит МиГ в небе часами — мнение Воздушных сил

Воздушные тревоги в Украине, объявленные из-за взлета российского МиГ-31, в последнее время стали продолжаться дольше. Все потому, что вражеские войска осуществляют дозаправку этого истребителя во время его полета.
Почему Россия держит МиГ в небе часами
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, продолжительность воздушных тревог из-за взлета МиГ-31 стала больше, потому что самолет дозаправляется в воздухе. В частности, к таким действиям враг прибегал неоднократно.
При этом он отметил, что МиГу не нужно дозаправляться в воздухе, чтобы атаковать Украину.
Таким образом, россияне прекрасно понимают, что Украина в полудепрессивном состоянии, когда у нас не работают школы, предприятия, организации. И это влияет на нашу экономику безусловно.
Военные могут определить, будет ли боевой взлет или тренировка?
Он отмечает, если есть подтверждение, что взлетело пустое МиГ и перебазировалось – это один вопрос. Или если точно есть данные, что он взлетел без подвешенной ракеты, то тогда тревогу не будут объявлять и наоборот.
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