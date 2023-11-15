Зачем Россия держит МиГ в небе часами — мнение Воздушных сил

Воздушные тревоги в Украине, объявленные из-за взлета российского МиГ-31, в последнее время стали продолжаться дольше. Все потому, что вражеские войска осуществляют дозаправку этого истребителя во время его полета.

Почему Россия держит МиГ в небе часами

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, продолжительность воздушных тревог из-за взлета МиГ-31 стала больше, потому что самолет дозаправляется в воздухе. В частности, к таким действиям враг прибегал неоднократно.

Сегодня она была короче, вчера длиннее. Они дозаправляют самолеты в воздухе, прекрасно зная, что у нас будет тревога, – сказал Игнат. Поделиться

При этом он отметил, что МиГу не нужно дозаправляться в воздухе, чтобы атаковать Украину.

Он ведь не летит на большие дистанции. У них есть три аэродрома базирования – "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок" возле Махачкалы. Они недалеко от Украины – взлетел, запустил "Кинжал" и сел, по большому счету. Но они совершают вот такие полеты: 20-30 минут – это взлет, посадка, полтора часа – отработка горючего в штатном режиме. А когда 3 и более часов – это идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки, – объяснил Игнат. Поделиться

Таким образом, россияне прекрасно понимают, что Украина в полудепрессивном состоянии, когда у нас не работают школы, предприятия, организации. И это влияет на нашу экономику безусловно.

Военные могут определить, будет ли боевой взлет или тренировка?

У нас есть данные нашей разведки. Есть данные наших партнеров о том, что взлетает МиГ. Если они взлетают за 100 километров на север, мы же это не видим, мы получаем информацию, у нас есть разные источники информации по взлету этого МиГу, - рассказал Игнат. Поделиться

Он отмечает, если есть подтверждение, что взлетело пустое МиГ и перебазировалось – это один вопрос. Или если точно есть данные, что он взлетел без подвешенной ракеты, то тогда тревогу не будут объявлять и наоборот.