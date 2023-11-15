Навіщо Росія тримає МіГ у небі годинами — думка Повітряних сил

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російського МіГ-31 останнім часом стали тривати довше. Все через те, що ворожі війська здійснюють дозаправлення цього винищувача в під час його польоту.

Чому Росія тримає МіГ у небі годинами

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, тривалість повітряних тривог через зліт МіГ-31 стала більшою, бо літак дозаправляється в повітрі. Зокрема, до таких дій ворог вдавався неодноразово.

Сьогодні вона була коротша, вчора довше. Вони дозаправляють літаки в повітрі, прекрасно знаючи, що у нас буде тривога, - сказав Ігнат. Поширити

При цьому він зауважив, що МіГу не потрібно дозаправлятись в повітрі, щоб атакувати Україну.

Він же не летить на великі дистанції. У них є три аеродроми базування - "Саваслейка", "Ахтубінськ" і "Моздок" біля Махачкали. Вони недалеко від України - злетів, запустив "Кинджал" і сів, по великому рахунку. Але вони роблять ось такі польоти: 20-30 хвилин - це зліт, посадка, півтори години - відпрацювання пального в штатному режимі. А коли 3 і більше годин - це йдуть дозаправки в повітрі як елемент підготовки, - пояснив Ігнат. Поширити

Таким чином росіяни прекрасно розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у нас не працюють школи, підприємства, організації. І це впливає на нашу економіку безумовно.

Військові можуть визначити, чи буде бойовий зліт або тренування?

У нас є дані нашої розвідки. Є дані наших партнерів про те, що злітає МіГ. Якщо вони злітають за 100 кілометрів на північ, ми ж це не бачимо, ми отримуємо інформацію, у нас є різні джерела інформації щодо зльоту цього МіГу, - розповів Ігнат. Поширити

Він зазначає, якщо є підтвердження, що злетів порожній МіГ і перебазувався - це одне питання. Або якщо точно є дані, що він злетів без ракети підвішеної, то тоді тривогу не будуть оголошувати й навпаки.