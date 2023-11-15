Навіщо Росія тримає МіГ у небі годинами — думка Повітряних сил

Повітряні тривоги в Україні, оголошені через зліт російського МіГ-31 останнім часом стали тривати довше. Все через те, що ворожі війська здійснюють дозаправлення цього винищувача в під час його польоту.
Чому Росія тримає МіГ у небі годинами
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, тривалість повітряних тривог через зліт МіГ-31 стала більшою, бо літак дозаправляється в повітрі. Зокрема, до таких дій ворог вдавався неодноразово.
При цьому він зауважив, що МіГу не потрібно дозаправлятись в повітрі, щоб атакувати Україну.
Таким чином росіяни прекрасно розуміють, що Україна в напівдепресивному стані, коли у нас не працюють школи, підприємства, організації. І це впливає на нашу економіку безумовно.
Військові можуть визначити, чи буде бойовий зліт або тренування?
Він зазначає, якщо є підтвердження, що злетів порожній МіГ і перебазувався - це одне питання. Або якщо точно є дані, що він злетів без ракети підвішеної, то тоді тривогу не будуть оголошувати й навпаки.