Почему в Украине стали дольше воздушные тревоги — объяснение спикера Воздушных сил

В последнее время воздушные тревоги на территории Украины стали длиннее при взлетах МИГ преступной армии РФ из-за их длительного пребывания в воздухе.

Что известно об увеличении продолжительности воздушных тревог в Украине

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, преступная армия РФ меняет тактику ракетных атак и ударов дронами по территории Украины и готовится к новым волнам массированных атак.

Взлетел он из Саваслейки, сейчас он уже возвращается в этом направлении. Есть новые реалии, начали они проводить и такие вещи, как дозаправка. На этот раз их было две в воздухе, - объясняет Игнат. Поделиться

Он призвал украинцев не покидать укрытие к отбою воздушной тревоги.

В Украине сегодня объявляли тревогу из-за взлета Миг-31К с аэродрома Саваслейка.

При этом во время его полета оккупанты отработали дозаправку в воздухе с помощью Ил-78. Тревога продолжалась с 14.30 до 17.30 – около трех часов.

При полете с дозаправкой Миг-31К может находиться в воздухе до 5 часов.

Что известно о противодействии атакам враждебных БПЛА

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео отражение украинскими подразделениями ПВО атак БпЛА преступной армии РФ в течение минувшей ночи.

Каждая уничтоженная воздушная цель: ударная дрона или крылатая ракета, нелегко дается защитникам неба. Но каждая уничтоженная цель – это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны, – говорится в сообщении командующего ПС ВСУ. Поделиться

Олещук выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.