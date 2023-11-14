Почему в Украине стали дольше воздушные тревоги — объяснение спикера Воздушных сил

В последнее время воздушные тревоги на территории Украины стали длиннее при взлетах МИГ преступной армии РФ из-за их длительного пребывания в воздухе.
Что известно об увеличении продолжительности воздушных тревог в Украине
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, преступная армия РФ меняет тактику ракетных атак и ударов дронами по территории Украины и готовится к новым волнам массированных атак.
Он призвал украинцев не покидать укрытие к отбою воздушной тревоги.
В Украине сегодня объявляли тревогу из-за взлета Миг-31К с аэродрома Саваслейка.
При этом во время его полета оккупанты отработали дозаправку в воздухе с помощью Ил-78. Тревога продолжалась с 14.30 до 17.30 – около трех часов.
При полете с дозаправкой Миг-31К может находиться в воздухе до 5 часов.
Что известно о противодействии атакам враждебных БПЛА
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео отражение украинскими подразделениями ПВО атак БпЛА преступной армии РФ в течение минувшей ночи.
Олещук выразил благодарность всем, кто держит украинское небо. Также он показал видео противовоздушного боя в ночь на 14 ноября.
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