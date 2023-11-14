Чому в Україні подовшали повітряні тривоги — пояснення речника Повітряних сил

Останнім часом повітряні тривоги на території України стали довшими при зльотах МІГ злочинної армії РФ через їхнє тривале перебування у повітрі.

Що відомо про збільшення тривалості повітряних тривог в Україні

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, злочинна армія РФ змінює тактику ракетних атак та ударів дронами по території України і готується до нових хвиль масованих атак.

Злетів він з Саваслейки, зараз він вже повертається в цьому напрямку. Маємо нові реалії, почали вони проводити і такі речі, як дозаправка. Цього разу їх було аж дві у повітрі, - пояснює Ігнат. Поширити

Він закликав українців не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

В Україні сьогодні оголошували тривогу через зліт Міг-31К з аеродрому Саваслейка.

При цьому під час його польоту окупанти відпрацювали дозаправку в повітрі з допомогою Іл-78. Тривога тривала з 14.30 до 17.30 - близько трьох годин.

При польоті з дозаправкою Міг-31К може знаходитися у повітрі до 5 годин.

Що відомо про протидію атакам ворожих БпЛА

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео відбиття українськими підрозділами ППО атак БпЛА злочинної армії РФ протягом минулої ночі.

Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль - це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни, - йдеться у повідомленні командувача ПС ЗСУ. Поширити

Олещук вислови подяку всім, хто тримає українське небо. Також він показав відео протиповітряного бою у ніч на 14 листопада.