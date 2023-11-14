Чому в Україні подовшали повітряні тривоги — пояснення речника Повітряних сил

Останнім часом повітряні тривоги на території України стали довшими при зльотах МІГ злочинної армії РФ через їхнє тривале перебування у повітрі.
Що відомо про збільшення тривалості повітряних тривог в Україні
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, злочинна армія РФ змінює тактику ракетних атак та ударів дронами по території України і готується до нових хвиль масованих атак.
Він закликав українців не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.
В Україні сьогодні оголошували тривогу через зліт Міг-31К з аеродрому Саваслейка.
При цьому під час його польоту окупанти відпрацювали дозаправку в повітрі з допомогою Іл-78. Тривога тривала з 14.30 до 17.30 - близько трьох годин.
При польоті з дозаправкою Міг-31К може знаходитися у повітрі до 5 годин.
Що відомо про протидію атакам ворожих БпЛА
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео відбиття українськими підрозділами ППО атак БпЛА злочинної армії РФ протягом минулої ночі.
Олещук вислови подяку всім, хто тримає українське небо. Також він показав відео протиповітряного бою у ніч на 14 листопада.
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