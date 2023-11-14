Буданов оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні

Кирило Буданов
Джерело:  NV

На думку глави ГУР Кирила Буданова, російсько-українська війна може тривати доволі довго, оскільки диктатор Путін не збирається виконувати вимоги Києва щодо початку мирних переговорів.

Українця варто підготуватися до довготривалої війни

Шеф української розвідки прогнозує, що російські загарбники будуть продовжувати хаотичні обстріли, однак без інтенсивних бойових дій.

На цьому тлі Кирило Буданов нагадав про випадки в історії, коли війни не закінчувалися юридично.

Насамперед йдеться про конфлікт Японії та РФ. Як відомо, ці дві країни де-юре перебувають у стані війни з 1945 року, адже мирний договір про статус Курильських островів досі ніхто не підписав.

Що важливо розуміти, цій територіальній проблемі вже 70 років.

Цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у Росії значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти, – пояснив свій прогноз очільник ГУР.

Від чого буде залежати тривалість інтенсивних бойових дій

За словами Кирила Буданова, тут треба звернути увагу на декілька важливих факторів.

Глава ГУР наголошує, що мовиться про системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово – технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві.

Як зазначає шеф української розвідки, ми не можемо ігнорувати той факт, що станом на сьогодні країні-агресорці вдається зберігати економічну стійкість.

Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році, — додав Буданов.

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